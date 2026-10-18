Il Brindisi supera il Nardò per 2-0 e centra la quarta vittoria consecutiva. Al “Fanuzzi”, davanti a circa duemila spettatori, i biancazzurri indirizzano il derby nel primo tempo con De Angelis e chiudono la partita nel finale grazie a Carretta. Una prova di solidità, con la difesa attenta e Giardino mai costretto a intervenire.
Prima della gara, il pubblico ha ricordato Michele Stasi, storico tifoso biancazzurro. In tribuna anche l’ex calciatore del Brindisi Fabio Bucciarelli.
La cronaca
Mister Taurino deve rinunciare all’infortunato Ganfornina e schiera Carretta sulla trequarti, alle spalle di Sosa e Barbero. Il Brindisi parte con personalità e al 10’ va vicino al vantaggio: Carretta calcia dalla distanza e sfiora il palo alla destra di Galli.
Il gol arriva al 19’. Gori si libera sulla fascia e mette al centro un pallone che De Angelis, di testa, spedisce in rete. Il Nardò prova a reagire, ma la difesa biancazzurra concede poco. Al 30’ Zenelaj cerca il raddoppio con una conclusione da fuori area, mentre al 43’ è Sosa a sfiorare la porta di testa su cross di Carretta. Si va al riposo con il Brindisi avanti di una rete.
Nella ripresa il tecnico ospite Chianese prova a cambiare volto alla gara con tre sostituzioni. Il Brindisi, però, riparte con decisione: nei primi minuti Sosa ha una buona occasione, ma il controllo gli sfugge e Galli riesce ad anticiparlo. Il Nardò non trova spazi per rendersi pericoloso, mentre i padroni di casa gestiscono il vantaggio con ordine.
All’87’ arriva il raddoppio che chiude la partita: una veloce combinazione porta il pallone a Carretta, che da posizione favorevole batte Galli. Dopo tre minuti di recupero, il Brindisi festeggia il quarto successo consecutivo e un’altra gara senza subire reti. Giardino, di fatto, non è mai chiamato in causa.
La vittoria consente ai biancazzurri di restare a tre punti dalla vetta, condivisa da Martina, Turris e Virtus Francavilla. Domenica prossima il Brindisi sarà impegnato in trasferta contro il Bisceglie, sconfitto 1-0 dal Melfi.
Risultati 8ª giornata | 17–18 ottobre 2026:
Melfi–Bisceglie=1-0
Palmese–Ebolitana=2-0
Gladiator–Real Aversa=3-3
Manfredonia–Ischia=2-0
Real Forio–Turris=1-2
Gravina–Francavilla=1-1
Fidelis Andria–Virtus Francavilla=2-1
Brindisi–Nardò=2-0
Martina–Nocerina=2-0
Classifica
Virtus Francavilla, Martina, Turris 18
Bisceglie, Brindisi 15
Manfredonia 14
Gravina, Nocerina 13
Real Aversa 11
Fidelis Andria, Palmese 10Gladiator 9
Ebolitana 8
Melfi, Real Forio 7
Francavilla, Ischia 5
Nardò 4