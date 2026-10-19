La maggioranza in comune non esiste più!

Oggi abbiamo avuto, in consiglio comunale, l’ennesima conferma del naufragio della maggioranza di centro destra che amministra il comune di Brindisi.

Il consiglio comunale, convocato per discutere della situazione dell’aeroporto di Brindisi, aveva in capigruppo trovato una sintesi tra le forze politiche per un documento unitario che chiede di difendere e valorizzare il nostro aeroporto.

Rientrati in consiglio per discutere e votare il documento la maggioranza si frantuma.

Il gruppo capeggiato da Luperti, 4 consiglieri, abbandonano l’aula. Il Sindaco è senza maggioranza!

È un tutti contro tutti tra le forze di maggioranza, incapaci di trovare l’unità neanche sulla difesa dell’aeroporto.

Ho ancora una volta ribadito al Sindaco di prenderne atto, dimettersi e verificare nei 20 giorni che rendono definitive le dimissioni se la sua maggioranza esiste ancora.

La richiesta ovviamente è stata respinta, ma resta una città in ostaggio da due anni da lotte intestine che paralizzano l’attività amministrativa.

Uno spettacolo indecoroso sotto gli occhi di tutti.

Riccardo Rossi

Consigliere comunale BBC/AVS