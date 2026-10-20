October 20, 2026
Ott 20, 2026    Posted by    Evidenza4, news

Domenica 25 ottobre 2026, la magia del matrimonio sarà protagonista di un esclusivo Bridal Show, un appuntamento dedicato alla moda sposa e cerimonia che vedrà in passerella le nuove collezioni 2027 di Caforio Spose Atelier e Anonimo Abbigliamento, due importanti realtà imprenditoriali brindisine unite dalla passione per lo stile, l’eleganza e la cura dei dettagli.

 

A fare da scenografia all’evento sarà Masseria La Vecchia Lamia, location per cerimonie ed eventi, scelta per la sua atmosfera suggestiva e raffinata, capace di esaltare la bellezza degli abiti e regalare agli ospiti un’esperienza immersiva nel mondo del wedding.

 

La serata prenderà il via alle ore 18:00 con un cocktail di benvenuto, momento pensato per accogliere gli ospiti e introdurli all’atmosfera dell’evento. A seguire, la passerella sarà protagonista con uno show dedicato alle nuove tendenze della moda sposa e cerimonia 2027.

 

In passerella sfileranno creazioni pensate per raccontare stili, personalità ed emozioni: dagli abiti da sposa più romantici e sofisticati alle proposte cerimonia, in un viaggio attraverso tessuti, silhouette, dettagli preziosi e nuove tendenze.

 

La regia e l’organizzazione dell’evento saranno curate da Stefania Zuccaro Events, che accompagnerà la serata con una direzione attenta a ogni dettaglio, contribuendo a trasformare la presentazione delle collezioni in un vero e proprio spettacolo.

 

Il Bridal Show rappresenta l’incontro tra la creatività di due imprenditori brindisini e la volontà di offrire al pubblico un appuntamento di qualità dedicato al mondo del wedding, in cui moda, eleganza, accoglienza e spettacolo si incontrano.

 

L’appuntamento è per domenica 25 ottobre 2026 presso Masseria La Vecchia Lamia.

Inizio ore 18:00 – Cocktail di benvenuto
A seguire: Bridal Show – Collezioni 2027
Ingresso libero

 

Un’occasione per lasciarsi ispirare, scoprire le nuove tendenze e vivere l’emozione della moda sposa e cerimonia in una location d’eccezione.

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