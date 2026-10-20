In queste vuote serate della mia esistenza, ingabbiato nella solitudine assordante di una casa svuotata nel tempo dai suoi affetti più cari, mi trovo spesso intrappolato nei freddi e rigidi meandri della mia mente, costantemente impegnata, forse perché impaurita, ad esorcizzare ogni sentimento che riesce a liberare la mia anima con le immagini, i ricordi, le sensazioni che hanno illuminato la mia vita, inondandola di amore, di affetto, di dignità.

Qualche volta in questa solitaria segregazione cerco di recuperare le voci di quell’anima che sempre più spesso avverto dispersa, nel tentativo di recuperare quella tranquillità, quella voglia di fare, che si sono offuscati nel tempo dalla quotidianità di una vita, che è diventata sempre più distante, quasi estranea, priva di significato.

Per quanto mi impegni, non riesco a liberarmi dalla confusione delle parole vuote che la mia mente partorisce durante tutta la giornata.

Infatti, sono sempre più frequenti i momenti in cui la mia mente dando sfogo al suo ego smisurato, non riuscendo a vivere in armonia con la mia anima, mi cattura e mi spinge ad abbandonare me stesso, per intraprendere un percorso diverso da quello che ha contrassegnato la mia esistenza, incoraggiandomi a spegnere la luce sul passato, su tutto e tutti, di liberarmi da quella pesante zavorra, per sperimentare il sapore di una nuova ripartenza, distante dalle emozioni e da ogni sentimento di vicinanza e di solidarietà umana.

Ma anche liberarmi definitamente dalla distruttiva illusione di poter inseguire le passioni, le idee, i racconti vissuti dalla mia anima, per mettere riparo a quelli che ritiene siano stati gli errori che hanno complicato la mia esistenza, quando sarebbe stato ed è molto più semplice e rassicurante sintonizzarmi con i precetti del pensiero dominante, senza alcuno sforzo, senza alcun impegno, incamminandomi nell’affollato e sicuro sentiero già tracciato da altri.

Una mente sadica che, approfittando della mia condizione di fragilità e di isolamento, si impegna costantemente a plagiarmi e a convincermi di aver sprecato una vita seguendo la via disegnata dalla mia anima nei suoi racconti.

In questa penuria di sentimenti, rinchiuso nel ristretto recinto dell’egoismo della mia mente, mi lascio trascinare nel faticoso sentiero di una vita vuota, priva di impulsi, di stimoli, sempre più scialba e noiosa, che ha smarrito la sua strada, che non ha una propria direzione da seguire, che spesso si declina in attività automatiche in cui faccio sempre più fatica trasmettere sentimenti, vicinanza, per inseguire qualcosa o qualcuno completamente estraneo, incompatibile con la mia natura.

Una vita che, privata dai segni e dai volti che la illuminavano, rischia di evaporare nel nulla, confinandomi nel buio di un isolamento, che mi rende sempre più fragile e insicuro.

Giorno dopo giorno, tutto diventa sempre più faticoso, privo di significato, rinchiuso in una bolla in cui non c’è più una vita, c’è solo il rimpianto di una vita, passata in un attimo, anche se vissuta intensamente istante per istante.

Mi manca il sapore di una casa , dei luoghi, delle persone, che mi ricordano chi sono, che mi tengano la mano per accompagnarmi nel futuro, con i miei sogni, le sensazioni, i progetti, senza mai perdere di vista quello che amo, quello che mi rende felice, che non mi fa sentire inutile.

L’unico scopo, giorno, dopo giorno, sta diventando quello di sopravvivere, anche se si fa sempre più fatica a comprendere il perché e per fare che cosa.

Allora diventa sempre più stancante alzarsi dal letto, dalla poltrona, uscire da casa, trovare una motivazione per farlo.

John Crest