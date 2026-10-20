Giovedì 22 ottobre, alle Ore 15:00, torna la Giornata della Sostenibilità, giunta alla sua seconda edizione, a cura di SNIM e DiTNE.
Un appuntamento dedicato al ruolo strategico dell’idrogeno e delle fonti rinnovabili nei processi di decarbonizzazione della Blue Economy.
L’iniziativa riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo della ricerca e delle imprese per approfondire le opportunità offerte dalla transizione energetica al settore marittimo e nautico.
Un’occasione di confronto sulle tecnologie, sulle prospettive di sviluppo e sulle sfide che accompagnano la costruzione di un’economia del mare sempre più sostenibile.
Il programma
Saluti istituzionali
Giuseppe Meo – Presidente SNIM
Arturo De Risi – Presidente DiTNE
Intervengono
Giuseppe Marchionna – Sindaco di Brindisi
Francesco Corvace – Regione Puglia
Francesco Di Leverano – ADSPMAM
Giulia Monteleone – ENEA
Andrea Pietra – Isotta Fraschini Motori
Marco Cappeddu – Confindustria Nautica
Massimo Labruna – AS Labruna
Giovedì 22 ottobre | Ore 15:00
In occasione dello SNIM, a Brindisi.