October 20, 2026
Ott 20, 2026    Posted by    news

 

Giovedì 22 ottobre, alle Ore 15:00, torna la Giornata della Sostenibilità, giunta alla sua seconda edizione, a cura di SNIM e DiTNE.

Un appuntamento dedicato al ruolo strategico dell’idrogeno e delle fonti rinnovabili nei processi di decarbonizzazione della Blue Economy.

L’iniziativa riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo della ricerca e delle imprese per approfondire le opportunità offerte dalla transizione energetica al settore marittimo e nautico.

Un’occasione di confronto sulle tecnologie, sulle prospettive di sviluppo e sulle sfide che accompagnano la costruzione di un’economia del mare sempre più sostenibile.

 

Il programma

Saluti istituzionali

Giuseppe Meo – Presidente SNIM

Arturo De Risi – Presidente DiTNE

 

Intervengono

Giuseppe Marchionna – Sindaco di Brindisi

Francesco Corvace – Regione Puglia

Francesco Di Leverano – ADSPMAM

Giulia Monteleone – ENEA

Andrea Pietra – Isotta Fraschini Motori

Marco Cappeddu – Confindustria Nautica

Massimo Labruna – AS Labruna

 

Giovedì 22 ottobre | Ore 15:00

In occasione dello SNIM, a Brindisi.

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