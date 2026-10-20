Continuano ad essere molto partecipate, presso le sedi sindacali comunali, le assemblee promosse dalla Federazione territoriale dei Pensionati Fnp Cisl che, dopo Ostuni, San Vito dei Normanni e Francavilla Fontana, proseguiranno a Martina Franca (22/10), a Manduria (29/10), a Massafra (30/10) e a Taranto (6/11).

“L’iniziativa rientra nella serie dei periodici incontri con i nostri associati ma sono aperti anche alla cittadinanza, a fini di monitoraggio delle esigenze di anziani e pensionati e, in questo caso, per analizzare i crescenti bisogni di assistenza e di tutela unitaria delle comunità, anche in vista dell’imminente avvio della contrattazione con Ambiti Territoriali Sociali e Consorzi” dichiara Salvatore Dinoi segretario generale della Fnp Cisl Taranto Brindisi

Una contrattazione che è stabilita per legge (ex L. n. 338/2000), per garantire ai cittadini diritti omogenei su tutto il territorio, mediante la elaborazione di specifici Piani Sociali di Zona (PSdZ).

“Le sollecitazioni più ricorrenti riguardano pensioni, fisco, un nuovo patto per la cura, un sistema sanitario e sociosanitario efficiente ed efficace, misure contro il caro-vita, ecc. – prosegue Dinoi – e sono richieste sacrosante che, come spieghiamo, rientrano a pieno titolo nelle nostre rivendicazioni, condivise e sostenute dalla più ampia vertenzialità posta in essere dalla Cisl territoriale e, unitariamente, dal sindacalismo confederale. Rivendicazioni e vertenzialità direttamente connesse alle politiche della nostra Federazione nazionale e regionale e condensate nella Agenda della dignità, che mette insieme la tutela delle persone anziane con quella delle famiglie, delle nuove generazioni e si pone come estensione del Libro Verde per il Patto sociale sollecitato dalla Cisl confederale nazionale.”

L’Agenda della Fnp Cisl, argomenta Dinoi “concepisce la dignità come condizione primaria, appunto, da riconoscere alla persona anziana, al suo diritto a curarsi scongiurando il rischio che il reddito insufficiente glielo impedisca; dignità anche delle persone non-autosufficienti che, peraltro, non sono necessariamente anziane e che, in ogni caso, non devono essere abbandonate a se stesse. Dignità anche per i giovani con riferimento alle pensioni che, un giorno, saranno loro erogate, delle donne, dei caregiver familiari. Dignità perché siano evitate rotture intergenerazionali, tenendo insieme le comunità e il Paese.”

In particolare sulla non autosufficienza “argomento anch’esso molto presente nel dibattito di queste sere, finalmente sta per concretizzarsi l’adozione del primo Piano nazionale 2025-2027 per la cura della fragilità della persona anziana. Ciò richiederà un rafforzamento delle reti di welfare e un costante dialogo sociale, affinché siano raggiunti gli obiettivi prefissati” conclude Dinoi.

Presente all’assemblea di San Vito dei Normanni, il segretario generale della Cisl Taranto Brindisi Antonio Baldassarre ha sottolineato “le ampie sinergie a tutti i livelli tra la Cisl e la Fnp Cisl perché siano superati i divari territoriali e sia garantito a tutti l’accesso ai servizi di cura. Per questo occorre costruire le condizioni che tengano insieme crescita e sviluppo economico, coesione ed equità. Con il recente Libro Verde la Cisl ha avanzato oltre centoventi proposte per alimentare un dibattito che chiama in causa politica, istituzioni, forze sociali e mondo della cultura, attorno ad un Patto sociale. L’obiettivo è la redistribuzione equa dei vantaggi e dei costi delle transizioni, per accompagnare ogni persona nessuna esclusa e, così, garantire la coesione sociale. Ed il nostro territorio Taranto Brindisi costituisce esempio emblematico dei cambiamenti epocali che sono in corso.”

UFFICIO STAMPA CISL