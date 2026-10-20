Un traguardo straordinario che premia la qualità della cucina, il valore dell’accoglienza e la forza dell’inclusione sociale: il Ristorante Sociale XFood di San Vito dei Normanni ottiene ancora una volta la prestigiosa Chiocciola nella guida Osterie d’Italia 2027 di Slow Food, presentata ufficialmente ieri presso le OGR di Torino.

La Chiocciola rappresenta il massimo riconoscimento assegnato dalla storica guida di Slow Food Editore, riservato ai locali che si distinguono per l’eccellenza della proposta gastronomica, la rigorosa selezione delle materie prime, il legame autentico con i produttori e le tradizioni del territorio, e una spiccata attenzione alla sostenibilità e all’etica del lavoro.

In questo panorama, XFood si riconferma un modello unico a livello regionale e nazionale: un’esperienza gestita dalla cooperativa Includi, dove la ristorazione di qualità si fonde con un progetto d’inclusione lavorativa e sociale per persone con disabilità e fragilità, dimostrando come la passione per il buon cibo possa diventare volano di riscatto e coesione per l’intera comunità.

«Ricevere e riconfermare la Chiocciola Slow Food è una gioia immensa che condividiamo con tutta la nostra squadra, con i ragazzi che ogni giorno mettono anima e professionalità in sala e in cucina, e con la grande rete di produttori locali che sostengono la nostra visione», commenta Vito Valente, coordinatore del progetto. «Questo premio non è solo un riconoscimento al piatto o alla ricerca culinaria guidata dallo Chef Giovanni Ingletti, ma a un modo intero di intendere la tavola: lenta, accogliente, sostenibile e profondamente inclusiva.»

Con questa conferma, XFood arricchisce la presenza della Puglia nella guida 2027, posizionando San Vito dei Normanni e l’esperienza del Laboratorio Urbano Ex Fadda ai vertici della ristorazione di matrice sociale e territoriale in Italia.