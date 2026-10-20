Il calendario della regular season di Serie A2 comincia ad entrare nel vivo con il primo turno infrasettimanale degli otto previsti fino al termine della stagione. La Valtur Brindisi sarà impegnata in trasferta sul parquet della RSR Sebastiani Rieti, squadra appaiata in classifica con i pugliesi a quota sei punti in quattro giornate, con lo stesso ruolino di marcia di tre vittorie e una sconfitta arrivata nell’ultimo turno di campionato (Brindisi-Torino 81-85; Forlì-Rieti 93-71).

Palla a due mercoledì 21 ottobre alle ore 21:00 al PalaSojourner di Rieti per il match valevole per la quinta giornata di regular season Serie A2 2026/27.

Nicola Brienza (allenatore) – “Siamo arrabbiati per la sconfitta interna contro Torino e ora spetta a noi trasformare questa energia in concentrazione e determinazione in campo. Il calendario ci presenta subito un’opportunità di riscatto a pochi giorni di distanza ed in questi casi è sempre meglio affrontare una nuova sfida infrasettimanale. Sarà una partita che presenterà diverse difficoltà, Rieti è uno dei palazzetti in cui la squadra di casa trae maggiore spinta e impulso per offrire ottime prestazioni”.

La partita sarà trasmessa mercoledì 21 ottobre in diretta alle ore 21:00 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app mobile iOS e Android.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita giovedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner.

Il locale Flabi Mediterranean coffee & food, punto di riferimento per tutti gli appassionati della pallacanestro brindisina, è la Club House della società biancoazzurra unico locale pubblico autorizzato a trasmettere le partite della Valtur Brindisi per tutta la stagione sportiva 2026/27. Per info e prenotazioni chiamare il numero 375-5366001.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi