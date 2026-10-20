L’Istituto Professionale di Stato F.L. Morvillo Falcone – M. Bassi di Brindisi apre le porte alla Notte della Moda, un evento che celebra la creatività, il talento e il futuro dei giovani protagonisti del Made in Italy.

La serata, in programma il 23 ottobre alle ore 18.30, vedrà sfilare le creazioni degli studenti e delle studentesse dei corsi di moda e design, frutto di un percorso formativo che unisce artigianalità, innovazione e visione contemporanea.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con Leonardo Ligorio Design, Sposa Nova Atelier, LuÉ by Luigina Esposito, Orient by Emira, Lady in passerella, Notte della moda rete TAM, ARNIA, Voice AT, MITI ITS Moda e altri partner del settore, rappresenta un’occasione per valorizzare il dialogo tra scuola e impresa, tra formazione e territorio.

Sul tema “Creatività, Talento, Futuro”, la Notte della Moda si propone come vetrina di eccellenze e laboratorio di idee, dove la passione per la moda diventa linguaggio di crescita personale e professionale.

Un invito a scoprire come la bellezza e la ricerca stilistica possano trasformarsi in progetti di vita e di lavoro, nel segno dell’educazione e dell’innovazione.