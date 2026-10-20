Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Brindisi è intervenuta in zona Jaddico per un incendio che ha coinvolto un cumulo di pneumatici in disuso e la vegetazione circostante.
I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’intera area interessata.
Ott 20, 2026 Posted news
Incendio di pneumatici e vegetazione in zona Jaddico
Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Brindisi è intervenuta in zona Jaddico per un incendio che ha coinvolto un cumulo di pneumatici in disuso e la vegetazione circostante.