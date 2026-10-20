October 20, 2026
Ott 20, 2026    Posted by    news

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Brindisi è intervenuta in zona Jaddico per un incendio che ha coinvolto un cumulo di pneumatici in disuso e la vegetazione circostante.
I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’intera area interessata.

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