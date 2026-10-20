Il Comune di Francavilla Fontana ha pubblicato il bando per l’affidamento in concessione del punto ristoro della Villa Comunale “Pietro Palumbo”, dell’anfiteatro e dei servizi igienici pubblici. Si chiude così il percorso avviato a luglio con l’atto di indirizzo della Giunta. Il 7 agosto il Consiglio comunale aveva approvato lo schema di contratto. Le offerte potranno essere presentate entro le ore 12 del 19 novembre.

La concessione avrà una durata di dieci anni. Il gestore curerà la custodia, la manutenzione e la valorizzazione del punto ristoro, ricavato dalla ex casa del custode (un tempo nota come “Villa Mary”), con circa 80 metri quadrati interni e un’area esterna di 37. Avrà in carico anche l’anfiteatro, di circa 2.000 metri quadrati, e i servizi igienici. Toccherà a lui allestire il locale e garantire l’apertura quotidiana della Villa, dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 22. Il canone annuo a base di gara è di 12.590,16 euro e si potrà offrire al rialzo. Il Comune potrà utilizzare gratuitamente l’anfiteatro per 30 giornate l’anno.

L’aggiudicazione seguirà il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 80 punti per la parte tecnica e 20 per quella economica. La commissione valuterà l’esperienza in gestioni analoghe e le migliorie proposte per il punto ristoro e per l’anfiteatro. Otterrà punteggio anche chi metterà l’anfiteatro a disposizione dell’Ente per altre giornate. Un criterio specifico premierà l’impiego di personale con disabilità o in condizione di fragilità sociale oltre la quota prevista dalla legge.

«La Villa Comunale appartiene a tutta la comunità. Con la concessione dei suoi spazi – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – vogliamo assicurare per dieci anni una gestione stabile, capace di curarla e di renderla viva in ogni stagione. Ogni giorno qui si incontrano famiglie, ragazzi e anziani: è uno spazio sociale e di relazione da custodire per tutta la città.»

«Con la pubblicazione del bando arriviamo all’ultimo passaggio di un lavoro lungo e accurato, dedicato a uno dei luoghi simbolo della città, il suo polmone verde e insieme sociale. Ringrazio – afferma la Vicesindaca e Assessora al Patrimonio Anna Maria Padula – l’Ufficio Patrimonio, che ha seguito con grande impegno ogni fase del percorso. Abbiamo scelto criteri che premiano chi investe sugli spazi e chi offre lavoro a persone con disabilità o in condizione di fragilità.»

Le offerte vanno presentate esclusivamente sulla piattaforma Traspare del Comune. Tutte le informazioni e la documentazione di gara sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.francavillafontana.br.it.