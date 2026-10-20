Grande affermazione per i nostri ragazzi dell’IISS Pertini di Brindisi che si sono aggiudicati il secondo posto nazionale al contest #DonareMiDona Scuole 2026 nell’ambito del Giorno del Dono.

Il progetto dal titolo “Di pane e altri versi” è stato premiato dalla Giuria Popolare nella categoria Scuole Secondarie, al termine di una selezione che ha visto in gara oltre 100 elaborati, più di 140 scuole iscritte e oltre 200 studenti arrivati da tutta Italia al Teatro Verdi di Genova.

Un risultato prestigioso che porta la Puglia e Brindisi sul podio nazionale, nel cuore di Liguria Capitale del Dono 2026, in un evento insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica e promosso dall’Istituto Italiano della Donazione in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Comune di Genova.

Soddisfazione espressa dal Dirigente Scolastico Cosimo Marcello Castellano:

“Un riconoscimento che premia la creatività, la sensibilità e il lavoro di squadra dei nostri studenti. Il nostro istituto crede fermamente nel valore educativo del dono, inteso come solidarietà, accoglienza e impegno verso la comunità.”

Il progetto è stato coordinato dalla prof.ssa Paola Manno, referente del progetto, con la collaborazione del professore Luigi Colucci e gli studenti dell’attuale V C.

L’Istituto Pertini conferma così il suo impegno nella formazione di cittadini attivi e consapevoli, capaci di trasformare il gesto del donare in esperienza concreta.