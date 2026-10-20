Il Presidente del Consiglio regionale della Puglia Toni Matarrelli dichiara:

“La legge sulle locazioni turistiche e affitti brevi che abbiamo approvato oggi in Consiglio regionale è una norma di grande equilibrio, pensata per far sì che lo straordinario sviluppo del turismo continui a crescere in armonia con la vita delle nostre comunità, dei residenti e degli studenti che scelgono la nostra regione. Diamo ai Comuni strumenti concreti per governare il settore, introducendo procedure chiare e rafforzando la tracciabilità.

Allo stesso tempo tuteliamo i piccoli proprietari, la casa di residenza e le strutture storiche. Con questo voto l’Aula ha confermato che turismo e vivibilità non si escludono, ma si possono rafforzare a vicenda”.