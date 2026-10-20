Domenica 25 ottobre 2026 ricorrerà la decima partecipazione consecutiva del Comune di Fasano, Assessorato alle attività produttive, alla Giornata nazionale “Camminata tra gli Olivi”, promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio. Il percorso pensato per questa edizione sarà di circa 6 km e attraverserà Viale dei Colli su Monte Rivolta, la gravina est ed ovest di Laureto, tra terrazzamenti con muretti a secco, trulli, una rigogliosa macchia mediterranea e centinaia di olivi monumentali.

Per questa 10ª edizione della “Camminata tra gli Olivi”, le guide esperte della cooperativa Serapia condurranno un trekking ad anello con partenza alle ore 9,30 e arrivo alle ore 13 circa presso la “Neviera” di Laureto, su via Locorotondo.

«Celebrare dieci anni di Camminata tra gli Olivi – spiega l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Galeota – significa rinnovare il nostro impegno concreto per la promozione del territorio, dell’agricoltura biologica e dell’oleoturismo di qualità. Fasano si conferma protagonista della rete Città dell’Olio con un itinerario unico a Laureto che unisce biodiversità, storia locale e tutela del paesaggio, nel segno dell’Articolo 9 della Costituzione».

Il focus di questa edizione sarà l’azienda agricola biologica Mezzaria: essa si estende su poco più di 18 ettari di terreni dove si produce olio extra vergine da olive della cultivar Ogliarola, ma anche mandorle, melagrane, ortaggi e verdure biologiche. Non è pianura e nemmeno collina, è Mezzaria. Nel dialetto fasanese, le persone meno giovani chiamano così questa fascia di terra di campagna sospesa a metà tra la piana costiera ed i rilievi collinari: a menzarie (la mezzaria). Circondato da un panorama mozzafiato, questo luogo così unico sarà anche il migliore possibile per declinare tutte le sfumature della cultura dell’olivo e dell’olio di qualità, della tutela del paesaggio agrario olivicolo e dell’elaioenogastronomia locale.

Di fatti, alla classica degustazione guidata dell’olio aziendale, seguirà una degustazione di finger food e vino con cui celebreremo i colori della bandiera italiana, collegando l’evento all’80° anniversario della Repubblica Italiana e ai valori della Costituzione, in particolare l’Articolo 9 sulla tutela del patrimonio e del territorio). Tema centrale che unirà le 125 città aderenti all’iniziativa è infatti “Radici d’Italia, ogni cultivar una storia da raccontare”, dedicato alla biodiversità olivicola e alle comunità locali. L’escursione si sviluppa per circa 6 chilometri, prevalentemente a una quota compresa tra i 350 e i 200 metri di altitudine, con dislivelli non impegnativi. Il percorso è quindi adatto a camminatori con una medio-bassa preparazione di base e rappresenta un’occasione per conoscere il territorio attraverso una modalità lenta e sostenibile, a stretto contatto con il paesaggio e con gli oliveti di Laureto.

La partecipazione è gratuita, con posti limitati. Per info e prenotazioni è possibile recarsi presso l’infopoint di Fasano c/o Torre dell’orologio in Piazza Ciaia o telefonare al numero 080 4394182 nei seguenti orari di ufficio: dal lunedì alla domenica ore 10-13 e dal lunedì al sabato ore 17-20.

Ufficio Stampa

Città di Fasano