Nella nottata del 13 ottobre 2026, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Villa Castelli, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 39enne del posto, ritenuto responsabile di una rapina a mano armata ai danni di un esercizio commerciale.

L’operazione trae origine dai fatti verificatisi la mattina del 25 settembre 2026 a Villa Castelli, quando un individuo con il volto travisato da un passamontagna e armato di pistola ha fatto ingresso nel salone di un parrucchiere, minacciando il titolare e facendosi consegnare l’incasso prima di fuggire a piedi. Determinante per lo sviluppo delle indagini è stata la tempestiva e articolata attività investigativa condotta dai militari operanti. Attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, gli operanti hanno ricostruito integralmente l’itinerario di fuga dell’uomo, giungendo alla sua identificazione.

Le successive perquisizioni personali e domiciliari hanno consentito di rinvenire e sequestrare sia alcuni indumenti abbandonati nel tentativo di sviare i controlli, sia l’arma utilizzata per la rapina, rivelatasi una riproduzione di pistola tipo Beretta priva di tappo rosso. In accoglimento della richiesta formulata dal Pubblico Ministero, il Giudice per le Indagini Preliminari ha ritenuto sussistente un concreto e attuale rischio di reiterazione del reato, anche in considerazione del fatto che a carico dell’indagato pende un altro procedimento penale per una rapina commessa fuori provincia.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.