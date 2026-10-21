Il 24 ottobre alle ore 18, nella Sala Studio della Biblioteca Pubblica Arcivescovile “A. De Leo”, si terrà l’incontro Archivi Aperti, dedicato alla storia, all’identità e alla memoria collettiva di Brindisi negli anni Settanta.

Attraverso una selezione di fotografie in bianco e nero di Pino Spina, il pubblico potrà ripercorrere i luoghi della città, le lotte sindacali, i movimenti studenteschi e i volti di una generazione. Le immagini restituiscono uno sguardo autentico su una stagione significativa della comunità brindisina.

L’iniziativa è organizzata dalla Biblioteca Pubblica Arcivescovile “A. De Leo” nell’ambito dell’Avviso pubblico dell’Associazione Rete Fotografia di Milano, in collaborazione con il laboratorio didattico TASC del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento e con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia.

Interverranno la dott.ssa Katiuscia Di Rocco, direttrice della Biblioteca, e il prof. Massimo Guastella dell’Università del Salento.