92,5 punti da AIS Vitae e 93 punti da Doctor Wine e Falstaff: un consenso che anticipa il

debutto della nuova annata.

Non capita spesso che tre guide autorevoli esprimano valutazioni così vicine sullo stesso vino.

Accade a Visellio Primitivo Salento IGT 2022 di Tenute Rubino, che ottiene 92,5 punti da AIS Vitae, 93 punti da Doctor Wine e 93 punti da Falstaff. Tre giudizi che ne riconoscono la qualità ancora prima del debutto sul mercato, mentre l’annata prosegue il suo affinamento in bottiglia.

A rendere significativo questo consenso è il diverso sguardo delle tre pubblicazioni: Vitae, la guida dell’Associazione Italiana Sommelier, esprime la cultura della degustazione e la conoscenza dei territori della sommelierie italiana; Doctor Wine, fondata e diretta da Daniele Cernilli, propone una lettura critica del panorama enologico attraverso la selezione della sua Guida Essenziale ai Vini d’Italia; Falstaff, testata di riferimento nel mondo del vino e della gastronomia, porta una prospettiva internazionale.

La vicinanza dei punteggi restituisce così un apprezzamento condiviso da osservatori con sensibilità e pubblici differenti.

Tra i cru simbolo dell’azienda brindisina, Visellio nasce da uve Primitivo della tenuta di Uggìo-Punta Aquila, sull’altopiano salentino. Prodotto soltanto nelle annate migliori e affinato in barrique di rovere francese, esprime un carattere intenso e potente: note di frutta matura e profumi mediterranei incontrano una struttura importante, tannini vellutati, grande morbidezza e lunga persistenza.

Il nome custodisce un legame con la storia del territorio: richiama l’antico proprietario del fundus romano dove oggi ricade parte dei vigneti aziendali, nelle cui fornaci si producevano le anfore utilizzate per trasportare il vino pugliese nel Mediterraneo.

La convergenza delle tre guide premia un percorso di valorizzazione del Primitivo che accompagna la storia di Tenute Rubino. Per Visellio 2022, il tempo in bottiglia completa ora gli ultimi dettagli prima dell’incontro con il pubblico.

Ufficio Stampa e Comunicazione – Tenute Rubino