

Sabato 24 ottobre, a partire dalle 17, Spazio DesTEENazione Brindisi inaugura Circo Paradiso, frutto del primo ciclo di incontri del cantiere di autocostruzione avviato a inizio ottobre. Nel parco che circonda lo Spazio è in programma una festa di quartiere aperta a bambine e bambini, adolescenti e famiglie, con spettacoli e laboratori di circo, musica, giochi di strada, street food e l’accensione delle luminarie.

Il cantiere è stato condotto da Vittorio Palumbo (Post Factory), designer, artista e artigiano sociale, insieme ai maker Giulia Crastolla e Flavio Russo e con il supporto dell’équipe educativa di Spazio DesTEENazione. In undici giornate di lavoro più di cento persone hanno costruito uno spazio utile per tutta la comunità: le studentesse e gli studenti della classe Terza CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) dell’Istituto Carnaro, un gruppo di ragazze e ragazzi delle comunità educative del territorio, abitanti del quartiere e adolescenti che frequentano lo Spazio. Lavorando insieme il legno, hanno dato forma a gazebo, palco e luminarie. Ne è nato un luogo d’incontro all’aperto dove assistere agli spettacoli, socializzare e fare festa.

L’intervento risponde a un bisogno condiviso. Prima di costruire, giovani e abitanti hanno preso parte a una fase di ascolto e coprogettazione con l’équipe di DesTEENazione, i designer e i maker, immaginando insieme nuovi modi di vivere il parco. Il risultato è uno spazio pensato da tutte e tutti, che mette al centro la rigenerazione e la cura dei beni comuni.

L’inaugurazione si apre con i laboratori di Circolare – Scuola di circo: giocoleria, equilibrio, acrobatica a terra e aerea, trampoli e giochi di strada. All’imbrunire le luminarie si accendono per la prima volta e la festa prosegue fino alle 20 con musica e street food.

La partecipazione è libera e gratuita.

L’iniziativa è promossa dal Consorzio Ambito Sociale BR1 ed è cofinanziata dall’Unione europea nell’ambito del Programma nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (FSE+ e FESR).