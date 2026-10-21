Un titolo che coincide con l’ora di pubblicazione e una scrittura personale, diretta e ironica: il brano sarà disponibile da mercoledì 28 ottobre 2026.

MAFFEI! torna con “Mercoledì Cinema”, un nuovo singolo che gioca fin dal titolo con l’immaginario della serata al cinema.

Il brano uscirà mercoledì 28 ottobre alle ore 18:00: un orario scelto per richiamare simbolicamente l’inizio di una serata davanti al grande schermo.

Con questa uscita, l’artista prosegue il proprio percorso attraverso una scrittura personale, diretta e ironica.

Al centro del brano ci sono il desiderio e l’intimità, affrontati con uno sguardo che, secondo la presentazione di DNF Dischi, mantiene leggerezza e immediatezza.

“Mercoledì Cinema” sarà disponibile ufficialmente mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 18:00.