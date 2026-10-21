La White Wise Monopoli è lieta di comunicare il rinnovo del contratto di coach Antonio Cristofaro. L’accordo prevede il prolungamento dell’impegno alla guida della prima squadra fino al 2028, aggiungendo un anno ulteriore al percorso iniziato insieme.

Dichiarazioni di Dario Recchia, general manager White Wise Monopoli

“Un annuncio importante: il sottoscritto, insieme alla società, ha provveduto a rinnovare anche per la prossima stagione la collaborazione con Antonio Cristofaro, che quindi sarà il capo allenatore della White Wise Monopoli anche nella prossima annata. Voglio ringraziare Antonio per aver accettato immediatamente la proposta che gli abbiamo sottoposto, un accordo che va nella direzione della continuità progettuale e nello sposare le idee e i valori della nostra società. Questo è solo il primo di un annuncio importante, ce ne saranno altri prossimamente. Voglio ringraziare tutto il club, i soci e la proprietà, con cui stiamo lavorando alacremente tutti i giorni, e dei quali raccolgo la disponibilità, il supporto e il sostegno per le progettualità societarie”.

Coach Antonio Cristofaro

“Dopo soltanto quattro giornate di campionato, questo è un attestato di fiducia veramente molto importante. Ringrazio la società, il General Manager e tutto lo staff di Monopoli. Il nostro è un progetto nato in estate: con i dirigenti volevamo creare una situazione nuova rispetto al passato. Credo che abbiamo allestito una buona squadra di giovani che nei prossimi anni potrà fare benissimo. Questo rinnovo va proprio nel segno della continuità di lavoro con questi ragazzi, che si stanno comportando bene in questa stagione e che sono certo daranno ancora di più nel prosieguo del campionato e nelle prossime annate”.