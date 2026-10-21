Tutto pronto per la decima edizione della Conferenza internazionale “I Borghi più belli del Mediterraneo”, organizzata dalla Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, dalla Regione Puglia, dal Comune di Cisternino, dal Politecnico di Bari e da Aeroporti di Puglia con il sostegno della BCC di Locorotondo e il patrocinio del Parlamento Europeo.

Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre Cisternino (Br) si vestirà della molteplicità di colori delle delegazioni estere presenti alla kermesse per condividere buone pratiche ed esperienze di successo provenienti da tutto il bacino del Mare nostrum: Croazia, Libano, Turchia, Bosnia ed Erzegovina e Albania.

E non solo. Tante saranno le occasioni di dibattito offerte da esperti e relatori sui temi della di “restanza” e di “tornanza”, delle aree interne, rispetto a criticità e soluzioni e del ruolo attivo svolto da oltre 20 anni dalla Associazione de I Borghi più belli d’Italia. Oggetto di dibattito saranno inoltre le strategie territoriali, urbane e socio-economiche per il recupero e lo sviluppo sostenibile e la rigenerazione dei borghi.

Si parte venerdì 23 ottobre alle ore 17.00 con l’Orchestra di Fiati “Vito Zizzi” e i saluti istituzionali a cui seguirà il primo focus dedicato al Diritto di cittadinanza, politiche di coesione e fondi europei.

I lavori riprenderanno la mattina del 24 con un due focus dedicati rispettivamente a restanza, tornanza e evoluzione di comunità e la presentazione del master “Deep& Digital Tourism Management per l’innovazione sociale e la rinascita dei borghi”. Il secondo focus mattutino, a cura del Politecnico di Bari, si concentrerà sulle strategie territoriali, urbane e socio-economiche per il recupero e lo sviluppo sostenibile dei borghi della Puglia.

Il pomeriggio vedrà una prima sessione dedicata agli interventi degli ospiti stranieri per riflettere sulle Soluzioni internazionali comparate per favorire la rigenerazione; mentre la sessione conclusiva si occuperà di laboratori di rigenerazione dei borghi con la condivisione di buone pratiche di economia civile, ambientale e culturale.

La domenica mattina sarà dedicata a visite guidate nel centro storico di Cisternino.