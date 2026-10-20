Un’altra importante vetrina di promozione territoriale per Cisternino e per la Valle d’Itria ormai abituata a livello nazionale a prestarsi come set cinematografico a cielo aperto con le riprese della nuova fiction televisiva “Il confine” con protagonista Raoul Bova che si preannuncia tra i titoli più attesi della prossima stagione televisiva sulle reti Mediaset prodotta dell’importante casa di produzione Lux Vide che ha scelto il comprensorio dei trulli per girare diverse scene della fiction.

La regia è di Michele Soavi che con Raoul Bova può vantare un sodalizio collaudato con le serie di successo come Ultimo, Francesco e Nassyria che hanno conquistato il pubblico televisivo.

Dopo aver girato sul Gargano nella zona di Vieste, da martedì mattina la produzione con i suoi mezzi tecnici ha raggiunto Cisternino ed ha allestito il set televisivo in Piazza Mazzini, più comunemente chiamata Porta Piccola dai cistranesi, area sorvegliata da addetti ai lavori e dalla Polizia Locale di Cisternino che durante le riprese chiedono ai curiosi il massimo rispetto del silenzio per tutelare il lavoro della regia cinematografica e garantire la perfetta riuscita del “ciak, motore, azione” ma fuori dal lavoro hanno dispensato sorrisi e massima collaborazione.

Numerose le estimatrici che si sono radunate nelle vicinanze dell’area blindatissima per tentare di incontrare il loro idolo e chiedere a Raoul Bova la classica foto ricordo che l’attore con il suo sorriso contagioso concede sempre volentieri quando possibile.

L’attore ha sempre avuto un feeling speciale per il territorio pugliese e fino al recente passato era proprietario di una masseria prestigiosa in Valle d’Itria.

Modifiche temporanee alla viabilità del comune di Cisternino nelle giornate del 20,21 e 22 ottobre come disposto dall’ordinanza n. 232 del 5 ottobre 2026, con qualche sopportabile disagio da parte della cittadinanza, visto che le riprese interessano piazza Mazzini e via Santa Lucia, nell’area pedonale.

Divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di circolazione nelle seguenti strade: Via Roma: da via Mulini Vecchi a piazza Mazzini. Corso Umberto I: da via Principessa Mafalda a via Regina Margherita.

Divieto di sosta con rimozione forzata anche in Via Domenico Cirillo: da via Principessa Mafalda a via Roma.

Sarà garantito il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza.

“Si invitano i cittadini a rispettare la segnaletica temporanea e a collaborare per consentire il regolare svolgimento delle riprese – avvisa il comune di Cisternino sul portale istituzionale -si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione”.

FRANCESCO ZIZZI