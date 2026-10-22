Due giornate dedicate alla salute delle donne, alla ricerca scientifica, all’innovazione medica e alle nuove sfide della responsabilità sanitaria. Il 23 e 24 ottobre, presso il Centro Congressi Santa Lucia del Grand Hotel Masseria Santa Lucia di Ostuni, si terrà il meeting internazionale «Contraccezione, PMA, Ostetricia e Ginecologia Oncologica tra Scienza e Vita», che riunirà specialisti, ricercatori, rappresentanti delle istituzioni e professionisti del settore giuridico.

Uno degli elementi distintivi del meeting sarà il protagonismo delle nuove generazioni di medici e ricercatori. Una parte significativa dei relatori sarà infatti composta da professionisti under 40, molti dei quali pugliesi, che si stanno distinguendo per competenza e attività scientifica.

L’apertura del meeting vedrà la partecipazione dell’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Valentina Palmisano, del direttore generale dell’ASL Brindisi Stefano Rossi, del presidente dell’Ordine dei Medici di Brindisi Arturo Oliva e del professor Burcu Yavuz dell’Università di Istanbul.

«La tutela della salute delle donne, il sostegno alla ricerca e la valorizzazione dei giovani professionisti devono essere al centro delle politiche sanitarie», dichiara l’on. Valentina Palmisano «Questo incontro rappresenta un’importante occasione per mettere in dialogo competenze scientifiche, istituzioni e professionisti del diritto. È fondamentale investire nelle nuove generazioni di medici e lavorare per un confronto europeo sulla responsabilità sanitaria, capace di tutelare i pazienti e garantire maggiore certezza a chi opera quotidianamente nel sistema sanitario».

Nella giornata di sabato 24 ottobre interverrà anche Giovanni Migliore, Direttore Generale della Comunicazione del Ministero della Salute, che approfondirà il valore strategico della comunicazione in sanità. Una comunicazione capace non soltanto di trasmettere conoscenze scientifiche, ma anche di ascoltare i bisogni delle persone, orientarle nei percorsi di salute e accompagnarle nelle decisioni per rafforzare la fiducia tra cittadini e professionisti sanitari.

Tra gli ospiti figurano autorevoli specialisti dell’oncologia ginecologica provenienti da diverse realtà italiane, tra cui Vito Chiantera, primario dell’oncologia ginecologica dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli, Anna Fagotti del Policlinico Gemelli di Roma e Francesco Raspagliesi dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

Il programma scientifico, organizzato dal dott. Giuseppe Lanzillotti e dalla dott.ssa Elena Rosa Potì, affronterà numerosi temi di attualità: dalla procreazione medicalmente assistita alla medicina prenatale, dalla ginecologia benigna all’oncologia ginecologica chirurgica e medica, fino alla medicina legale e alla responsabilità professionale.

Particolare attenzione sarà inoltre dedicata al tema della responsabilità medica e sanitaria, attraverso il contributo di un gruppo internazionale di professionisti del diritto, provenienti anche da Turchia, Spagna e Francia, e di esperti delle discipline penale, civile e del lavoro.

Il confronto giuridico, promosso grazie al lavoro dell’avvocata Cirese, si inserisce in un percorso che vede impegnati anche l’europarlamentare Valentina Palmisano e Giulio Sozzi, con l’obiettivo di favorire la creazione di uno spazio di confronto sulla responsabilità medica a livello europeo.