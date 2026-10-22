October 22, 2026
Ott 22, 2026    Posted by    news

Dalle 6.30 di questa mattina è ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea Bari- Lecce.

Le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana hanno lavorato tutta la notte con mezzi d’opera per ripristinare la piena funzionalità della tratta interessata dall’allagamento di ieri tra Monopoli e Fasano.

Nella giornata di oggi alcuni treni subiscono limitazioni di percorso o cancellazioni.

È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.

Informazioni nelle stazioni e sui canali di Infomobilità di RFI e delle imprese di trasporto.

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