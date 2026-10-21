Seconda sconfitta consecutiva in pochi giorni per la Valtur Brindisi, rimaneggiata per via delle assenze di Gabriele Miani e Andrea Cinciarini, rimasti a Brindisi a causa di problemi fisici alla schiena, ma capace di guidare ritmo e conduzione di gara per 38 minuti salvo poi sciupare tutto nel finale subendo un parziale di 10-0. Rieti piazza la zampata decisiva grazie alla coppia americana Green-White mentre la Valtur paga a caro dazio le 18 palle perse e una gestione difficile nel momento clou sui due lati del campo.

Starting five formato da Caroti-Ray-Fantoma-Esposito-Williams in cui Brindisi mostra subito un chiaro piano partita andando a cercare i suoi lunghi sottocanestro con maggior stazza rispetto agli avversari, Rieti invece alza i ritmi e arma le mani dei propri tiratori su tutti Piccin e Imbrò per un primo quarto da 18-17. I due falli personali di Williams aprono la strada all’impiego di Edoardo Del Cadia in lotta sotto le plance contro l’americano White ma Brindisi raggiunge il bonus falli squadra dopo appena due minuti e mezzo del secondo quarto. Rieti ne approfitta e piazza il primo break dell’incontro di 10-0 per il vantaggio 28-21 al 14’. Dopo il timeout chiamato da coach Brienza la reazione dei suoi non si fa attendere con un 11-4 di contro break marchiato da una sequenza di triple Bolpin-Esposito-Caroti (32-32 al 17’). Il primo tempo si conclude sempre in equilibrio sul punteggio di 36-37. Al rientro in campo White commette due falli consecutivi, Fantoma commette il terzo personale ma ecco il primo canestro dal campo di Ray, la tripla del 36-42. Brindisi non approfitta a pieno del momento propizio, complice le diverse palle perse in attacco, che costano il rientro a contatto della squadra di casa abile a sfruttare i viaggi dalla lunetta (44-44 al 25’). Le due squadre continuano a faticare a trovare ritmo offensivo, complici anche le ridotte rotazioni a disposizione, e il terzo quarto termina sul 49-52. Le palle perse condizionano l’attacco brindisino anche in apertura dell’ultimo parziale e Rieti questa volta non fa sconti e passa alla guida del match. Una tripla siderale di Mastellari cambia nuovamente l’inerzia ma gli attacchi di Williams sotto le plance non portano i frutti desiderati nei minuti successivi (57-57 al 35’). White diventa un fattore determinante nel finale con otto punti consecutivi frutto di falli e canestri conquistati per il sorpasso 67-63 a cento secondi dalla fine. La tripla di Green è quella della staffa al termine dei 24” per il 70-63.

Prossima giornata di campionato domenica 25 ottobre nel posticipo serale della sesta giornata al PalaPentassuglia tra Brindisi e Avellino. Biglietti disponibili a partire da €12 al New Basket Store, online su Vivaticket e nei punti vendita abilitati.

IL TABELLINO

RSR SEBASTIANI RIETI-VALTUR BRINDISI: 70-63 (18-17, 36-37, 49-52, 70-63)

RSR SEBASTIANI RIETI: Piccin 15 (5/7, 1/3, 4 r.), Green 15 (3/9, 2/8, 2 r.), Imbrò 11 (1/3, 3/7, 6 r.), White 13 (4/7, 14 r.), Severini 7 (2/3, 1/2, 4 r.), Rota 5 (1/4, 0/2), Deme 4 (2/4, 0/3, 3 r.), Sow (0/2, 0/2, 1 r.), Obljubech, Fatone ne, Bellini ne, Jerkovic ne, Deme Saba ne. All. Fabrizi.

VALTUR BRINDISI: Ray 9 (2/5, 1/4, 4 r.), Caroti 14 (3/4, 2/7, 1 r.), Mastellari 5 (1/1, 1/5, 2 r.), Bolpin 8 (1/1, 2/3, 6 r.), Del Cadia 2 (1/1), Esposito 13 (2/6, 1/2, 5 r.), Fantoma (0/1, 0/2, 1 r.), Williams 12 (5/10, 14 r.), Errico ne, Lopez ne. All. Brienza.

ARBITRI: Gagliardi – Barbiero – Barbieri.

NOTE – Tiri liberi: Rieti 13/19, Brindisi 12/12. Perc. tiro: Rieti 25/67 (7/27 da tre, ro 13, rd 25), Brindisi 23/62 (7/23 da tre, ro 3, rd 31).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi