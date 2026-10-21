Pensata per i bambini dai 6 anni in su, The Villain’s House propone un modo originale di vivere Halloween, trasformando una location storica della città in un’avventura tutta da scoprire. Non una semplice festa a tema, ma un’esperienza in cui i partecipanti saranno chiamati a mettersi in gioco in prima persona per riuscire a trovare la via d’uscita dalla misteriosa casa dei cattivi.

Ad accogliere i piccoli partecipanti ci saranno alcuni dei personaggi più famosi dell’universo Disney. Ma attenzione: entrare nella loro casa sarà soltanto l’inizio dell’avventura. Per riuscire a uscire, i bambini dovranno affrontare prove, risolvere indovinelli e superare diverse sfide, mettendo alla prova intuito, spirito di osservazione e capacità di collaborare.

L’obiettivo è offrire alle famiglie un’esperienza di Halloween diversa dal solito, capace di unire intrattenimento, gioco e coinvolgimento, lasciando spazio alla curiosità e all’emozione di incontrare dal vivo personaggi conosciuti attraverso film e storie.

L’iniziativa si svolgerà al Bastione San Giacomo di Brindisi, con turni disponibili dalle 17:00 alle 20:00.

Le date previste sono venerdì 30 ottobre, sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre 2026. Considerato il numero limitato di posti disponibili per ciascun turno, è consigliata la prenotazione anticipata.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere su WhatsApp al numero 340 9034366, indicando il giorno desiderato, l’orario preferito e il numero di partecipanti.

Con The Villain’s House, Deca Events porta a Brindisi una proposta pensata per rendere Halloween un’occasione di divertimento e avventura anche per i più piccoli, all’interno di una cornice suggestiva come quella del Bastione San Giacomo.