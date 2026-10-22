Si è conclusa con straordinario successo e grande partecipazione la manifestazione solidale “Orizzonti di Gentilezza”, promossa dall’AIPD Brindisi (Associazione Italiana Persone Down) in occasione della Giornata Nazionale della Persona con Sindrome di Down. L’evento, inizialmente previsto per il 10 ottobre e posticipato a sabato 17 ottobre, ha regalato alla cittadinanza e ai tanti partecipanti una mattinata speciale all’insegna dello sport, dei diritti e dell’inclusione sociale.

La giornata ha preso il via dal Lungomare A. Vespucci, dove una flotta di imbarcazioni è salpata per un emozionante giro all’interno del porto di Brindisi. I ragazzi dell’associazione hanno vissuto l’esperienza unica di una traversata in barca a vela, provando l’emozione del mare e potendo ammirare la città da un punto di vista totalmente nuovo. Dopo una sosta sul Lungomare Regina Margherita, le imbarcazioni sono rientrate alla base di partenza, lasciando spazio alle attività a terra.

Una volta sbarcati, alla presenza delle Autorità locali che hanno espresso i propri saluti istituzionali, ha preso ufficialmente il via la “Camminata della Gentilezza”. Il centro cittadino si è così animato di entusiasmo, sorrisi e partecipazione attiva. Durante tutta la mattinata, il banchetto informativo e di raccolta fondi di AIPD Brindisi ha registrato una forte affluenza: i cittadini hanno dimostrato grande generosità sostenendo i progetti di autonomia dell’associazione che ha distribuito i prodotti alimentari tipici del territorio.

L’evento ha rappresentato non solo un momento di festa, ma anche una fondamentale occasione di sensibilizzazione. L’obiettivo condiviso è quello di promuovere un profondo cambiamento culturale nella cittadinanza: dimostrare che le persone con sindrome di Down, se supportate con le giuste opportunità, possono lavorare, vivere in autonomia e rappresentare una reale ricchezza per l’intera comunità, nella scuola, nello sport e nel lavoro.

Soddisfazione espressa anche dalla Presidente di AIPD Brindisi, Stefania Calcagni, che ha ribadito il valore dell’iniziativa come manifesto per muoversi in armonia con se stessi e con l’ambiente, ringraziando calorosamente le istituzioni e i cittadini per aver tracciato insieme “nuove rotte di diritti” sul territorio.

L’AIPD Brindisi rivolge un sentito ringraziamento a tutti gli enti, le istituzioni e le tantissime associazioni partner che hanno reso possibile la perfetta riuscita dell’evento: Gv3, Approdo di Ponente, Capitaneria di Porto, Lega Navale, Marina di Brindisi, Dragon Boat, Vertical Gym, Tango Levante, Cedas AVIO, Roma Club Brindisi, Inner Wheel Brindisi “Cristina Cordella”, Rotary Club Brindisi, Istituto Comprensivo “Cappuccini”, Circolo Tennis, Croce Rossa Italiana, Associazione Divertendoci Insieme e ASD Oriental Dream&Fitness.