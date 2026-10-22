I Carabinieri della Stazione di Brindisi Casale hanno denunciato un 20enne per truffa. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe messo in vendita un ciclomotore elettrico su un noto social network, incassando la somma concordata e rendendosi poi irreperibile.

Brindisi, finto titolare di agenzia viaggi incassa una caparra da 350 euro.

Sempre a Brindisi, i Carabinieri della Stazione Centro hanno denunciato un 58enne per truffa. L’uomo si sarebbe presentato falsamente come titolare di un’agenzia di viaggi e avrebbe indotto una vittima a versargli 350 euro come caparra per una settimana di soggiorno estivo in un appartamento nel Salento.