La Sala Murra del Museo di via Santa Margherita ospiterà sabato 24 ottobre, alle 18:30, una serata dedicata alla memoria e all’identità cittadina, attraverso le poesie di Emanuele Castrignanò, autore di numerose pubblicazioni.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco, avvocato Angelo Caforio, e dell’assessore alla Cultura, avvocato Bartolo Gagliani, l’incontro sarà presentato dal professor Marcello Ignone. La serata sarà accompagnata dagli intermezzi musicali di Antonella Rubino, alla voce, e Angelo Guarini, alla chitarra.

L’ingresso è libero e gratuito. La cittadinanza è invitata a partecipare.