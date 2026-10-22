I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno bloccato e denunciato un 18enne di nazionalità algerina che, in piazza Crispi, davanti all’ingresso della stazione ferroviaria, minacciava i passanti con un coltello. Durante il controllo, i militari hanno trovato anche un coltellino multiuso.

Il giovane, privo di documenti di riconoscimento, è stato denunciato anche per falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità personale.