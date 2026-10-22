Sabato 24 ottobre l’Archivio di Stato di Brindisi, in occasione di una nuova apertura straordinaria, propone un’esposizione documentaria, dal titolo L’evoluzione storica dei Catasti attraverso i secoli: saranno esposti, nella Sala di Studio dell’Istituto, registri catastali preonciari, onciari e altri provenienti dal Catasto Murattiano o Provvisorio, dal Catasto Terreni e dal Catasto Fabbricati.

L’Istituto sarà aperto al pubblico la mattina dalle 09.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30, con possibilità di effettuare visite guidate alla struttura monumentale che ospita l’Archivio di Stato.

A impreziosire l’iniziativa, nel pomeriggio di sabato 24, presso la Sala Conferenze dell’Archivio di Stato di Brindisi, con inizio alle ore 17,30, vi sarà la presentazione della monografia De situ Caeliae. Dinamiche insediative, società e territorio di Ceglie Messapica tra XVI e XVII secolo, scritta da Francesco Moro e Jacopo Urso. Con gli autori dialogherà il dott. Francesco Scalera, funzionario archivista. Il volume, che è stato già presentato a Ceglie Messapica il 5 settembre u.s. presso il Museo Archeologico e di Arte Contemporanea (MAAC), nella sua prima parte <>. Nella seconda parte, <>. La citazione è ripresa dalle pp. 13-14 del volume che sarà presentato. Il Catasto de Appretio del 1602 di Ceglie Messapica, oggetto di studio e di trattazione nella prima parte del libro, appartiene al patrimonio documentario dell’Archivio di Stato di Brindisi.

Si consiglia la prenotazione scrivendo all’indirizzo as-br@cultura.gov.it o telefonando al numero 0831523412.

Archivio di Stato di Brindisi