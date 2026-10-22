L’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brindisi promuove e sostiene con forza l’adesione alla campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026-2027, strumento imprescindibile per la tutela della salute pubblica.

Già da alcuni anni è possibile aderire alla campagna vaccinale recandosi presso le farmacie di comunità, inoltre da quest’anno è possibile ricevere anche la vaccinazione anti-pneumococco e anti herpes-zoster, eventualmente co-somministrabili nella stessa seduta, per la popolazione target.

«Vaccinarsi in farmacia è una grande opportunità, un gesto semplice, rapido e sicuro – evidenzia il presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Brindisi Antonio Di Noi – che migliora l’adesione e favorisce la prevenzione, a dimostrazione di come la farmacia dei servizi sia ormai un pilastro insostituibile del nostro Sistema Sanitario Nazionale».

“Grazie alla diffusione capillare delle farmacie in tutti i comuni della provincia e all’ampio orario di apertura, garantita anche nei giorni festivi, si abbattono le barriere logistiche, riuscendo a coinvolgere anche quei soggetti che altrimenti rinuncerebbero alla vaccinazione. Aumentare i punti di somministrazione permette di ampliare significativamente la platea dei vaccinati. Più la copertura è diffusa, meno il virus circola: un fattore determinante per creare una solida barriera di protezione attorno alle persone più vulnerabili e fragili.

«Inoltre, ridurre l’impatto e le complicazioni dell’influenza stagionale attraverso una profilassi estesa, consente di alleggerire la pressione sui Pronto Soccorso e sui reparti di emergenza degli ospedali della provincia. La vaccinazione – conclude Di Noi – non è soltanto una tutela per sé stessi, ma si configura come un profondo atto di responsabilità etica e civica nei confronti della comunità».

Sul sito dell’Ordine dei Farmacisti Brindisi è possibile trovare l’elenco aggiornato delle farmacie della provincia che erogano il servizio di somministrazione dei vaccini.

https://www.ordinefarmacistibrindisi.it