Associazioni di tutta la Puglia che si battono da anni contro il pagamento del tributo illegittimo al consorzio dell’Arneo e agli altri consorzi hanno realizzato una manifestazione sotto la sede della Agenzia delle Entrate a Brindisi in via Santa Lucia; una delegazione ha incontrato il direttore regionale del settore riscossione della Agenzia delle Entrate Temisio Giovanni e del direttore Lecce-Brindisi Lorito Francesco.

I manifestanti all’avvio della manifestazione hanno bruciato le numerose cartelle ricevute in questi giorni dalla Agenzia delle Entrate spesso accomunate a fermi amministrativi; nel corso della mattinata hanno continuato a protestare definendo il consorzio Arneo dei ladri, per lavori mai fatti nelle campagne.

Le associazioni alla apertura della riunione hanno ringraziato i responsabili di settore della Agenzia delle Entrate per la disponibilità ad aderire immediatamente alla richiesta di incontro.

Subito dopo hanno espresso una dura critica ai consorzi che continuano a richiedere tributi per gli anni scorsi delegando alla Agenzia delle Entrate un ruolo non certamente piacevole , quello della riscossione di tributi per servizi non resi.

La cosa peggiore di questa situazione denunciata nel corso della riunione è quella dei fermi amministrativi realizzati dalla Agenzia delle Entrate su macchine ,mezzi agricoli, pignoramenti su proprietà;sono arrivati fermi amministrativi anche a portatori di Handicap.

I responsabili della Agenzia hanno motivato la loro posizione , che è quella di delegati alla riscossione, dichiarandosi disponibile a qualsiasi momento di confronto con Regione, Comitati, Consorzi.

I Comitati hanno consegnato al protocollo della Agenzia un documento in cui hanno riportato i motivi dell’incontro a cui il direttore dell’istituto ha garantito che risponderà sicuramente.

La riunione , a dir la verità, ha avuto anche dei toni accesi perché all’impazzimento per le tante cartelle ricevute contemporaneamente si aggiunge il comportamento di Regione e Consorzi che continua a chiedere soldi per servizi assolutamente non resi ; addirittura anche se c’era l’impegno dell’assessore di allora alla Agricoltura, Donato Pentassuglia, ad eliminare ,così come prevede la legge ,tributi per chi abita in città, attraverso comunicazioni alla stessa Regione Puglia le cose sono andate avanti come se nulla fosse ad esempio per qualche migliaio di famiglie della città di Brindisi.

E’ notizia di oggi che il TAR ha bocciato il ricorso dell’Arneo nei confronti del Comune di Brindisi; i giudici hanno affermato che a Giancola-Brindisi od in qualsiasi altro posto la attività dell’Arneo devono essere interamente svolte , ne può esimersi dallo svolgerle.

L’assemblea realizzata dopo la riunione ha confermato l’impegno a continuare la lotta contro Regione e Consorzi dandosi appuntamento alla riunione dei comuni di tutta la provincia di brindisi organizzata dal Comune di Latiano, cercando anche il sostegno del Presidente della Provincia di Brindisi Elio Ciccarese.

Appuntamento per altre manifestazioni contro quello che ormai è diventato una cosa veramente vergognosa, come è quello del tributo numero 630 al Consorzio Arneo.

Associazioni Pugliesi contro il tributo Arneo