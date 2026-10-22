La Dinamo Basket Brindisi si prepara a riabbracciare il proprio pubblico. Sabato 24 ottobre, alle ore 18:00, i biancazzurri ospiteranno la DAI Optical Virtus Molfetta al PalaZumbo, nella prima gara casalinga a porte aperte dopo le prime due disputate senza spettatori. L’obiettivo è tornare alla vittoria e conquistare due punti importanti davanti ai propri tifosi, dopo la sconfitta sul campo di Monopoli.

Gli avversari: di fronte ci sarà una Virtus Molfetta che condivide con la Dinamo quota due punti in classifica e si presenta all’appuntamento dopo aver conquistato il primo successo stagionale nell’ultimo turno contro Matelica. La formazione guidata da coach Luisi è una squadra giovane, con individualità interessanti ed elementi che vantano esperienza nella categoria. Tra i principali riferimenti offensivi spicca la guardia Gabriele Cambria, miglior realizzatore della squadra con 13,3 punti di media, seguito dal playmaker argentino Postigo, che viaggia a 12,5 punti a partita. Un avversario da affrontare con attenzione, deciso a trovare la prima vittoria in trasferta.

Le parole del capitano Vincenzo Pulli: “Stiamo vivendo un momento particolare. Tre sconfitte in quattro partite non sono mai facili da digerire, ma, dopo la prestazione della prima giornata, abbiamo mostrato una crescita costante nelle gare successive. Stiamo lavorando bene, con la giusta intensità, e dobbiamo continuare su questa strada, perché i risultati arriveranno. Sabato ci aspetta una partita difficile contro una Molfetta reduce da una vittoria importante con Matelica. Finalmente, però, potremo contare sul sostegno dei nostri tifosi sugli spalti, che rappresenteranno un fattore molto importante. Sono sicuro che ci sosterranno fino alla fine. Vi aspettiamo tutti al PalaZumbo, forza Dinamo!”.

La sfida mette in palio punti importanti per entrambe le formazioni, accomunate dalla necessità di dare continuità al proprio percorso in campionato. Per la Dinamo sarà l’occasione di ritrovare il pubblico di casa e cercare una vittoria che possa dare nuovo slancio alla stagione.

Arbitri dell’incontro: Rodi Matteo di Brindisi e Carella Giorgia di Brindisi.

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi