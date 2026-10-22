Dopo una breve pausa estiva e la sessione di settembre, i Lockedin210 tornano sulla scena live con un appuntamento al Susumaniello, lo stesso locale che li aveva visti protagonisti di un concerto molto partecipato lo scorso maggio.
La serata di oggi venerdì 23 ottobre, alle ore 21:00, vedrà il ritorno sul palco di Turner e Kloma, con i Sapiens tra i protagonisti dell’appuntamento: una serata all’insegna della musica dal vivo e del ritorno di alcune realtà già note al pubblico.
L’estate dei Lockedin210, tuttavia, non è stata soltanto una pausa dai concerti. La band ha continuato a lavorare al repertorio del suo primo album, Lighthouse, portando avanti allo stesso tempo il lavoro sul secondo disco.
Il concerto sarà anche l’occasione per ascoltare in anteprima assoluta alcuni brani del nuovo album dei Lockedin210, offrendo al pubblico un primo assaggio del percorso musicale che la band sta sviluppando. i Sapiens presenteranno i brani del loro primo album, in fase di registrazione.
L’appuntamento è dunque per oggi venerdì 23 ottobre, alle ore 21, al Susumaniello.