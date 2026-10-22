Brindisi – Futuro Nazionale promuove una raccolta firme per sensibilizzare sulle richieste di pagamento ritenute ingiuste da parte del Consorzio dell’Arneo, sulla sicurezza delle città e sul caro carburanti.

I banchetti si terranno in piazza della Vittoria, vicino all’ingresso dell’ex Banco di Napoli, oggi Intesa Sanpaolo, sabato 24 ottobre dalle 16:30 alle 19:30. Gli appuntamenti proseguiranno, con lo stesso orario, il 7 e 8 novembre, il 14 e 15 novembre, il 21 e 22 novembre e il 28 e 29 novembre.

L’iniziativa sarà animata dagli iscritti e simpatizzanti dei comitati Brindisi 30, con il referente Giovanni Nucci, Brindisi 1359, con il referente Cesare Mevoli, e Brindisi 1564, con il referente Luca Tondi. Lo comunica il coordinatore cittadino Cesare Mevoli.

La cittadinanza è invitata a partecipare.