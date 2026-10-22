Ha aperto oggi al Marina di Brindisi la 22ª edizione dello SNIM, il Salone Nautico di Puglia. Fino a lunedì 26 ottobre, la manifestazione riunisce operatori, imprese e appassionati attorno alla nautica da diporto e all’economia del mare.

Il salone si estende su 20mila metri quadrati tra piazzali espositivi e banchine e presenta circa 180 espositori e oltre 300 imbarcazioni. Tra gli appuntamenti principali di questa edizione c’è il primo Forum delle Imprese Nautiche del Mezzogiorno, in programma venerdì 23 ottobre, con aziende di Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia. Nella stessa giornata è previsto anche il Forum delle Professioni del Mare, dedicato alle competenze richieste dal settore e al rapporto con scuole e istituzioni formative.

«Lo SNIM vuole proporsi come occasione di incontro con il pubblico e di sinergia tra gli operatori del settore della nautica del Mezzogiorno», ha dichiarato il presidente Giuseppe Meo. «Per far crescere la nautica del Sud servono porti efficienti, personale qualificato e accesso ai mercati internazionali».

Il programma proseguirà sabato 24 ottobre con una tavola rotonda sul contributo della nautica allo sviluppo dei territori. Il salone è aperto al pubblico fino al 26 ottobre al Marina di Brindisi.