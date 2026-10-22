Giovedì 23 ottobre la Marina di Brindisi ospita una giornata di incontri, attività formative e occasioni di confronto dedicate alla nautica e all’economia del mare. Il programma dello SNIM 2026 guarda ai giovani e alle competenze richieste dalle imprese, ma anche allo sviluppo della filiera nel Mezzogiorno, alla cooperazione internazionale e alla tutela dell’ambiente marino.

La mattinata si apre alle 9.30 con il Forum delle Professioni del Mare, dedicato a “Restare, Crescere, Salpare: le nuove competenze della cantieristica navale per i giovani di Puglia”. Istituzioni, scuole e imprese si confronteranno sui percorsi che collegano formazione e lavoro, con testimonianze di studenti e aziende e la presentazione di nuovi corsi IFTS in modalità duale per il territorio brindisino. In chiusura, alle 13.15, è prevista la firma simbolica del Patto per i giovani della nautica brindisina.

Sempre dalle 9.30, si svolge la seconda e ultima giornata dell’hackathon RETE@SNIM 2026 – “Dal Mare alle Opportunità”. I partecipanti lavoreranno con tutor e formatori per perfezionare le proprie idee imprenditoriali, preparare i pitch e presentare i progetti a una giuria. La giornata si concluderà con la premiazione, prevista tra le 16.30 e le 17.

Dalle 10 alle 18 sono in programma gli incontri B2B Walk Around con buyer europei e nordafricani e il matchmaking internazionale tramite piattaforma B2Match, con appuntamenti in presenza e online. Alle 11, il professor Paolo Gull guiderà il pubblico nella lettura archeologica e topografica del paesaggio costiero, osservato dalla prospettiva del navigante.

A mezzogiorno, nell’anfiteatro frontemare, sarà presentato SNIM 365, iniziativa pensata per promuovere la cultura e l’economia del mare durante tutto l’anno. Nel corso della giornata proseguiranno anche i laboratori aperti dello stand del Polo Tecnico Professionale “Messapia”. Dalle 14.30, un incontro con le aziende Thermowell Marine e Geba Nautica approfondirà la manutenzione degli impianti elettrici e di condizionamento di bordo, insieme ai percorsi formativi e alle attività pratiche svolte dagli studenti.

Il pomeriggio porterà al centro il sistema produttivo. Alle 15 si terrà il 1° Forum delle Imprese Nautiche del Mezzogiorno, dedicato alle prospettive della filiera, all’internazionalizzazione, agli investimenti e alle politiche industriali. Al confronto sono attesi rappresentanti delle imprese, delle istituzioni regionali e nazionali. La partecipazione è su prenotazione; il modulo indicato dall’organizzazione consente di ricevere un codice sconto per acquistare online il biglietto SNIM a 3 euro.

Alle 15.30, la tavola rotonda sullo sviluppo sostenibile del mare riunirà rappresentanti di ISPRA, dell’Università del Salento, di Plastic Free e delle aree marine protette di Torre Guaceto e Porto Cesareo. Le conclusioni istituzionali sono affidate al sottosegretario al MASE Claudio Barbaro. Anche questo appuntamento prevede la prenotazione e il codice sconto per il biglietto online.

La giornata offrirà inoltre seminari tecnico-formativi organizzati da G.P. Rappresentanze con TEXA, dalle 15 alle 16.30, su iscrizione e con posti limitati.

Gli appuntamenti si svolgono alla Marina di Brindisi, in via Dardanelli 2, con alcune attività ospitate nelle sale e negli stand indicati nel programma.

Data la varietà degli eventi, è consigliabile verificare in anticipo gli orari e le modalità di registrazione sulla pagina ufficiale degli eventi SNIM.