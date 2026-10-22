Inaugurata a Marina di Brindisi, nella mattinata di oggi, giovedì 22 ottobre, la 22ª edizione del Salone Nautico Internazionale del Mediterraneo, “Salone importantissimo – ha detto il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna -, il secondo in Italia, e sicuramente il primo nel Mezzogiorno”.

“Questo è un patrimonio di Brindisi che peraltro, come si può vedere anche dalla location, è tra l’altro la città e il porto che ha il più grande numero di posti barca a disposizione – ha aggiunto il sindaco -. La nautica da diporto pugliese e vorrei dire fino a metà dell’Adriatico è soprattutto brindisina. Qui – ha spiegato Marchionna – ci sono cantieri, qui ci sono gli ITS che preparano i giovani ai mestieri collegati ed è del tutto impossibile immaginare che tutto questo non si svolga a Brindisi”.

E Marchionna ha proseguito: “Abbiamo dimostrato a tutti che la Puglia, ma soprattutto la città di Brindisi, è una città che con impegno e determinazione può davvero costruire dei percorsi importanti. Questo Salone Nautico non è solo un momento espositivo – ha concluso il sindaco -, è anche un momento di confronto e di punto di svolta e di rilancio delle attività in questa città”.

Brindisi, 22 ottobre 2016.