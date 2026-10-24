Il 21 ottobre 2026 è stato pubblicato l’Avviso pubblico “Fabbrica – Spazi Civici per la Gioventù”, un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto di Sport e Salute S.p.A., con l’obiettivo di sostenere il protagonismo giovanile, favorire la partecipazione attiva e generare nuove opportunità di crescita e sviluppo nei territori.

L’Avviso è rivolto alle ASD, SSD ed ETS che intendono sviluppare progetti territoriali dedicati ai giovani, promuovendo la creazione di reti e collaborazioni capaci di generare opportunità educative, sociali, culturali e sportive.

Per approfondire i contenuti dell’Avviso e fornire indicazioni sulle modalità di presentazione delle proposte progettuali, sono previsti due webinar informativi, il 29 ottobre e il 12 novembre 2026, entrambi alle ore 15.30.

Consultando la pagina https://www.sportesalute.eu/fabbrica.html, sarà possibile registrarsi ai webinar e trovare tutte le informazioni relative all’Avviso pubblico, gli aggiornamenti sulle scadenze e ogni ulteriore materiale utile per la presentazione delle candidature.