Nell’ambito delle iniziative promozionali collegate al progetto regionale dedicato alle Attività Storiche e di Tradizione della Regione Puglia, il Centro di Assistenza Tecnica di Confesercenti Provinciale Brindisi (CAT) organizza, presso Palazzo Nervegna, mercoledì 28 ottobre, a partire dalle ore 9.00, il convegno dal titolo “Le Attività Storiche come Patrimonio Vivo del Territorio. Identità, comunità e nuove rotte per il turismo nella provincia di Brindisi”.

Il convegno intende accendere i riflettori su un patrimonio commerciale e culturale inestimabile: negozi, botteghe artigiane e locali di ristorazione che non sono semplici punti vendita, ma veri e propri attrattori culturali e turistici, e che da decenni animano i centri urbani del territorio provinciale, resistendo alle sfide del mercato globale e della digitalizzazione, con il fine non secondario di valorizzare il passato per progettare il futuro del commercio e del turismo del nostro territorio. I punti chiave di questa sfida sono l’identità, la rigenerazione urbana e il turismo d’esperienza

Sarà un momento di confronto e condivisione tra amministratori regionali e locali, associazioni di categoria maggiormente rappresentative e direttamente coinvolte nelle attività di assistenza e promozione del riconoscimento, nonché ovviamente operatori del settore turistico e tour operator per far emergere idee, ipotesi e soluzioni innovative legate all’argomento centrale del convegno.

L’evento rappresenta anche l’occasione per la presentazione ufficiale della brochure “Storie di bottega, storie di comunità – Le Attività Storiche della Regione Puglia nella provincia di Brindisi”, un percorso narrativo che valorizza botteghe artigiane, negozi e locali storici quali presìdi di identità culturale, punti di riferimento per le comunità locali e autentici attrattori turistici, capaci di

raccontare il territorio attraverso esperienze, testimonianze e tradizioni tramandate nel tempo. Uno strumento operativo per consentire ai visitatori di incontrare la storia più autentica e quotidiana delle nostre comunità, attraverso luoghi che continuano a rappresentarne l’identità e la memoria, incentivando la nascita e lo sviluppo di nuovi percorsi culturali e turistici.

La pubblicazione, che si propone, al tempo stesso, come uno strumento concreto di promozione e valorizzazione turistica, contiene inoltre un’appendice dedicata alle circa 170 attività della provincia di Brindisi che hanno richiesto e ottenuto il prestigioso riconoscimento regionale di “Attività Storica e di Tradizione”, offrendo una panoramica completa di un patrimonio imprenditoriale che costituisce una risorsa preziosa per lo sviluppo culturale ed economico del territorio.