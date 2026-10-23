È dedicato alla parità di genere e al contrasto alla violenza sulle donne l’evento che la Direzione Provinciale INPS di Brindisi ha organizzato per il 27 ottobre 2026, dal titolo “Parole che includono, azioni che cambiano. INPS per la Parità, il Rispetto e il Benessere Organizzativo”.

Una giornata pensata non soltanto come momento di riflessione, ma come occasione concreta di confronto tra Istituzioni, INPS, associazioni, scuola, università, cultura e territorio, uniti dalla volontà di promuovere i valori della parità e del rispetto e di contribuire alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione.

L’evento del 27 ottobre 2026 si inserisce nell’ambito di una più ampia iniziativa promossa dalla Direzione Regionale INPS Puglia che, prendendo avvio dallo slogan ideato dalla Direzione Provinciale di Foggia “Immaginando Nuove Possibili Strade”, costruito sull’acronimo INPS, intende svilupparsi sull’intero territorio regionale attraverso un percorso condiviso di sensibilizzazione, partecipazione e promozione della cultura del rispetto.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare una rete tra le diverse strutture dell’Istituto e il territorio, coinvolgendo Istituzioni, realtà associative, mondo della scuola, dell’università, della cultura e del lavoro, per giungere alla celebrazione del 25 novembre a Bari, nella quale sarà coinvolta l’intera realtà regionale INPS della Puglia.

In questa prospettiva, non è casuale la scelta del 27 ottobre 2026, data che anticipa di circa un mese la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La giornata organizzata dalla Direzione provinciale INPS di Brindisi vuole contribuire a diffondere, sia all’interno dell’INPS sia nella comunità, una cultura fondata sul rispetto della persona, sull’inclusione, sulla parità e sul contrasto a ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

L’evento si svolgerà presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, con inizio alle ore 9.30.

A testimonianza della volontà di costruire un confronto aperto e multidisciplinare, la giornata vedrà la partecipazione delle Istituzioni e di numerosi soggetti che, da prospettive differenti, operano sui temi della parità di genere, della tutela dei diritti, dell’inclusione e del contrasto alla violenza sulle donne.

Accanto ai rappresentanti istituzionali del territorio interverranno:

– Benedetta Dito, Direttrice Regionale INPS Puglia;

– Angela Maria Guarino, Consigliera di Fiducia INPS Puglia, con un intervento dedicato alla Certificazione della parità di genere ottenuta dall’INPS;

– Luca Volpe, avvocato e scrittore, che ripercorrerà il cammino delle donne nel diritto italiano;

– Carla Spinelli, docente di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;

– Rosa Caprera, presidente dell’Associazione IO DONNA, realtà impegnata sul territorio brindisino nel contrasto alla violenza sulle donne;

– Maria Elisabetta Caputo, Consigliera di Parità della Provincia di Brindisi;

– Sabrina Pontrelli, Consigliera di Parità della Provincia di Taranto e Emanuele Pepe, stilista, che presenteranno l’opera “1522”, un abito concepito come simbolo di denuncia e sensibilizzazione contro la violenza di genere.

– Angelo Antelmi, scrittore, gallerista e artista locale, da tempo impegnato sui temi del contrasto alle discriminazioni;

– Gabriella Rondini, rappresentante legale della Masseria Foggelle di San Vito dei Normanni, che presenterà un’esperienza lavorativa rivolta a donne vittime di violenza.

Un ruolo significativo sarà inoltre riservato ai giovani, affinché il messaggio della giornata possa tradursi anche in un percorso educativo e culturale capace di guardare al futuro.

Gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Carnaro-Marconi-Belluzzi” presenteranno un video dedicato al tema della violenza di genere, mentre gli studenti del Liceo Artistico e Musicale “Marzolla-Leo-Simone-Durano” parteciperanno attraverso proprie rappresentazioni artistiche dedicate ai temi della parità e del rispetto.

A moderare l’incontro sarà Francesco Folda, funzionario Direzione Provinciale INPS di Brindisi, mentre le conclusioni saranno affidate al Direttore Provinciale INPS di Brindisi, Anna Alviti.

Referente provinciale del progetto dell’evento del 27 ottobre 2026 è Ludovica Loprieno, funzionaria della Direzione Provinciale INPS di Brindisi e membro degli Agenti del Cambiamento dell’INPS.

L’opera 1522 resterà esposta presso il Front end della Direzione Provinciale INPS di Brindisi in Piazza Vittoria, 1 – Brindisi da martedì 27 ottobre, per dieci giorni, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e successivamente proseguirà il proprio percorso espositivo presso il Museo MArTA di Taranto.

Per i gruppi l’accesso sarà consentito previa prenotazione da inviarsi alla mail direzione.brindisi@inps.it

Nel suo insieme, la giornata vuole andare oltre il singolo appuntamento: creare uno spazio di ascolto, confronto e partecipazione nel quale Istituzioni, INPS, associazioni, scuola, università, mondo del lavoro, cultura e arte possano concorrere alla costruzione di una comunità più consapevole, inclusiva e rispettosa della dignità di ogni persona.