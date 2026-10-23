Solo il 7,2% degli edifici scolastici italiani censiti dispone di impianti di condizionamento. Un dato che dà la misura del valore dell’intervento realizzato al Salvemini, grazie al sostegno della BCC di Locorotondo, in tempi rapidissimi durante l’estate.

Ci sono investimenti che vanno oltre il valore materiale delle opere realizzate, perché incidono direttamente sulla qualità della vita scolastica, sul benessere delle persone e sulle condizioni in cui si impara e si lavora.

È in questa prospettiva che l’IISS “G. Salvemini” di Fasano desidera esprimere il proprio sentito ringraziamento alla BCC di Locorotondo per l’opportunità offerta attraverso un progetto che ha consentito all’Istituto di scegliere e realizzare un intervento di grande utilità per l’intera comunità scolastica.

La scelta del Salvemini è ricaduta sull’installazione di 67 climatizzatori nelle tre sedi dell’Istituto, destinati alle aule, ai corridoi e ai laboratori che ne erano ancora sprovvisti. Un risultato concreto, che migliora gli ambienti scolastici e contribuisce a renderli più confortevoli e accoglienti per studenti, docenti e personale.

Il valore dell’intervento emerge con ancora maggiore evidenza se si guarda al quadro nazionale. Secondo l’elaborazione di Tuttoscuola sui dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’anno scolastico 2024/2025 soltanto il 7,2% degli edifici scolastici censiti risultava dotato di impianti di condizionamento: in altre parole, oltre nove edifici su dieci ne erano ancora privi. Un dato che restituisce la portata di un investimento che, al Salvemini, si traduce in un miglioramento tangibile degli spazi dedicati alla didattica e alla formazione professionale.

A rendere l’iniziativa ancora più significativa è stata la rapidità della sua realizzazione. I lavori sono stati completati in tempi estremamente brevi, nel corso dei mesi estivi, permettendo di predisporre gli ambienti in vista della ripresa delle attività didattiche.

«Desideriamo rivolgere alla BCC di Locorotondo un ringraziamento sincero per aver creduto nella possibilità di sostenere un intervento così importante per il nostro Istituto. Abbiamo scelto di investire in una necessità reale, che riguarda la quotidianità di chi vive la scuola ogni giorno. I climatizzatori installati nelle nostre tre sedi rappresentano molto più di un miglioramento strutturale: sono un segno concreto di attenzione verso le persone, il loro benessere e la qualità degli ambienti in cui si svolgono le attività di apprendimento e di formazione. La rapidità con cui è stato possibile realizzare l’intervento, durante i mesi estivi, ne accresce ulteriormente il valore. Siamo profondamente grati per questa opportunità, che ci ha consentito di realizzare un sogno», dichiara la Dirigente scolastica, Marella Convertino.

L’iniziativa rappresenta un esempio significativo di collaborazione tra scuola e territorio: quando le realtà locali scelgono di investire nell’istruzione, il sostegno si traduce in azioni concrete, capaci di migliorare la qualità degli ambienti educativi e formativi e di contribuire al futuro delle nuove generazioni.

Il Salvemini rinnova quindi alla BCC di Locorotondo il proprio apprezzamento per un investimento che ha messo al centro la scuola, le persone e il valore di una comunità che cresce grazie alla collaborazione, alla sensibilità e all’attenzione reciproca.