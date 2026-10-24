Muoversi con largo anticipo come leva di pianificazione strategica per le famiglie e per la città. La International School of Brindisi (ISB) annuncia l’apertura anticipata delle iscrizioni per l’anno scolastico 2027–2028, accompagnata dal primo Open House dell’anno, in programma sabato 14 novembre (ore 10:00–12:00) presso il campus di via Benvenuto Cellini 25.

La decisione di anticipare l’iter selettivo a prima delle festività natalizie non risponde soltanto ai calendari di mobilità globale delle famiglie espatriate, ma riflette la crescente domanda del ceto professionale locale e regionale. A fare da catalizzatore concorrono due traguardi istituzionali consolidati negli ultimi mesi: l’accreditamento globale Cognia e la formale conferma di idoneità all’Education Grant delle Nazioni Unite per il personale della base logistica UNGSC di Brindisi, resa nota lo scorso settembre.

Il fattore scuola nell’attrattività del territorio

Fondata come impresa sociale senza scopo di lucro, ISB rappresenta un caso singolare nel Mezzogiorno: una scuola internazionale “boutique” autorizzata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (USR Puglia), con curriculum statunitense interamente in lingua inglese (dal Pre-K al Grade 12), corsi Advanced Placement (AP) e percorsi certificati NCAA per studenti-atleti.

Per una realtà portuale e strategica come Brindisi — sede del Global Service Centre ONU e polo di cooperazione multilaterale —, l’offerta formativa internazionale certificata colma un deficit infrastrutturale storico che spesso condiziona l’insediamento di quadri e funzionari esteri.

«La pianificazione temporale è un metodo educativo prima ancora che gestionale», spiega Carmela D’Angelo, co-fondatrice e Chief Operating Officer di ISB. «Quando un diplomatico, un funzionario internazionale o un ricercatore sceglie dove prestare servizio, la prima domanda riguarda l’istruzione dei figli. Aprire le iscrizioni a ottobre significa permettere a chi pianifica un rientro in Italia o un trasferimento in Puglia di farlo con serenità. Ma soprattutto significa restituire a Brindisi un ruolo attivo: non più periferia di passaggio, ma polo attrattivo capace di trattenere competenze globali e offrire alle famiglie pugliesi una formazione aperta al mondo senza dover emigrare».

Pressione sulle ammissioni e visione di crescita

Il modello pedagogico adottato dall’istituto punta rigorosamente su classi a densità controllata, con un tetto massimo di 80 allievi nel campus attuale per garantire tutoraggio personalizzato. Per l’anno scolastico 2027–28, la direzione comunica che restano disponibili soltanto 30 posti complessivi, distribuiti tra i diversi gradi.

La dinamica locale si inserisce in un trend globale evidenziato dall’ultimo rapporto ISC Research Global Snapshot 2026, che censisce oltre 15.000 scuole internazionali nel mondo e 7,7 milioni di studenti, trainati sempre più dalla domanda delle famiglie residenti desiderose di percorsi bilingui e titoli spendibili negli atenei esteri.

La combinazione tra capienza limitata, docenti madrelingua attratti direttamente dalla qualità della vita in Puglia e la spinta dell’indennità scolastica ONU sta portando l’istituto alla saturazione degli spazi di via Cellini. La governance di ISB ha pertanto confermato di aver avviato lo studio di fattibilità per un piano di espansione infrastrutturale, mirato a incrementare le aule e le strutture sportive mantenendo inalterato il rapporto numerico docente-studente.

Dettagli dell’Open House e accesso

L’incontro di sabato 14 novembre consentirà a genitori e studenti di visitare laboratori e aule, confrontarsi con il corpo docente internazionale e approfondire il piano di studi e le procedure di ammissione.

Per garantire gli standard di accoglienza, la partecipazione all’Open House è a numero chiuso con registrazione obbligatoria via email all’indirizzo admin@isbrindisi.com. Per le famiglie impossibilitate a presenziare nella data indicata, la segreteria accademica rende disponibili colloqui e visite guidate individuali su appuntamento nei giorni feriali.

Profilo dell’Istituto: International School of Brindisi (ISB)

Fondata come impresa sociale senza scopo di lucro, la International School of Brindisi eroga istruzione internazionale in lingua inglese per studenti dai 3 ai 18 anni (Pre-K – Grade 12). È autorizzata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito quale istituzione scolastica straniera in Italia, vanta l’accreditamento istituzionale statunitense Cognia ed è abilitata all’erogazione di crediti AP (Advanced Placement) e corsi riconosciuti NCAA. Coniuga rigore analitico anglosassone, approccio STEAM e radicamento nella comunità civile ed economica pugliese.