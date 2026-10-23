Il Comune di Brindisi, con determinazione dirigenziale n. 1707 del 23 ottobre 2026, ha disposto la proroga dei termini per la presentazione delle candidature ai due Avvisi pubblici dell’iniziativa “Brindisi Cresce – Competenze innovative per nuove opportunità”, promossa nell’ambito del progetto BE BRINDISI, finanziato dal Programma Nazionale METRO Plus e Città Medie Sud 2021–2027 (FSE+).
La proroga intende favorire la più ampia partecipazione, offrendo ulteriori opportunità a quanti desiderano acquisire competenze imprenditoriali, sviluppare idee innovative e contribuire alla crescita economica e sociale della città.
Le nuove scadenze sono:
• Hackathon Brindisi Cresce – martedì 27 ottobre 2026, ore 23:59. L’Hackathon si svolgerà il 29 e 30 ottobre presso Palazzo Guerrieri, con due giornate di progettazione collaborativa durante le quali i partecipanti, affiancati da tutor ed esperti, potranno sviluppare idee imprenditoriali innovative per il territorio.
• Percorso di formazione imprenditoriale – giovedì 5 novembre 2026, ore 23:59. Il percorso, della durata complessiva di 60 ore, prenderà avvio il 9 novembre e offrirà attività formative, laboratori, tutoraggio e occasioni di confronto per accompagnare i partecipanti nella costruzione di progetti d’impresa.
Entrambe le iniziative sono gratuite e rivolte a persone di età compresa tra 18 e 49 anni, residenti nel Comune o nella provincia di Brindisi, secondo i requisiti e le condizioni stabiliti dai rispettivi Avvisi.
Brindisi Cresce si inserisce nella strategia territoriale Brindisi Per e rappresenta un’opportunità per valorizzare la creatività, le competenze e le potenzialità imprenditoriali del territorio, anche attraverso la riattivazione degli spazi pubblici e la valorizzazione del patrimonio cittadino.
Brindisi, 23 ottobre 2026.
Brindisi Cresce: prorogati i termini per partecipare alla “maratona di sviluppo”’(Hackathon) e al percorso di formazione professionale
Il Comune di Brindisi, con determinazione dirigenziale n. 1707 del 23 ottobre 2026, ha disposto la proroga dei termini per la presentazione delle candidature ai due Avvisi pubblici dell’iniziativa “Brindisi Cresce – Competenze innovative per nuove opportunità”, promossa nell’ambito del progetto BE BRINDISI, finanziato dal Programma Nazionale METRO Plus e Città Medie Sud 2021–2027 (FSE+).