Il Comune di Brindisi, con determinazione dirigenziale n. 1707 del 23 ottobre 2026, ha disposto la proroga dei termini per la presentazione delle candidature ai due Avvisi pubblici dell’iniziativa “Brindisi Cresce – Competenze innovative per nuove opportunità”, promossa nell’ambito del progetto BE BRINDISI, finanziato dal Programma Nazionale METRO Plus e Città Medie Sud 2021–2027 (FSE+).

La proroga intende favorire la più ampia partecipazione, offrendo ulteriori opportunità a quanti desiderano acquisire competenze imprenditoriali, sviluppare idee innovative e contribuire alla crescita economica e sociale della città.

Le nuove scadenze sono:

• Hackathon Brindisi Cresce – martedì 27 ottobre 2026, ore 23:59. L’Hackathon si svolgerà il 29 e 30 ottobre presso Palazzo Guerrieri, con due giornate di progettazione collaborativa durante le quali i partecipanti, affiancati da tutor ed esperti, potranno sviluppare idee imprenditoriali innovative per il territorio.

• Percorso di formazione imprenditoriale – giovedì 5 novembre 2026, ore 23:59. Il percorso, della durata complessiva di 60 ore, prenderà avvio il 9 novembre e offrirà attività formative, laboratori, tutoraggio e occasioni di confronto per accompagnare i partecipanti nella costruzione di progetti d’impresa.

Entrambe le iniziative sono gratuite e rivolte a persone di età compresa tra 18 e 49 anni, residenti nel Comune o nella provincia di Brindisi, secondo i requisiti e le condizioni stabiliti dai rispettivi Avvisi.

Brindisi Cresce si inserisce nella strategia territoriale Brindisi Per e rappresenta un’opportunità per valorizzare la creatività, le competenze e le potenzialità imprenditoriali del territorio, anche attraverso la riattivazione degli spazi pubblici e la valorizzazione del patrimonio cittadino.

Brindisi, 23 ottobre 2026.