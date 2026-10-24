La Green Data Aurora Brindisi annuncia l’ingaggio di Cristina De Paola, centrale brindisina classe 2001 di 183 cm, che si aggiunge al roster della stagione 2026/27.

Cresciuta nel settore giovanile del Mesagne Volley, dove ha collezionato anche alcune presenze in Serie B2, Cristina ha proseguito il suo percorso con Monteroni Volley e Pallavolo Salento in Serie C. Nelle ultime due stagioni è tornata a Mesagne in Serie D, contribuendo alla promozione in Serie C. Un bagaglio di esperienza solido, costruito in anni di pallavolo pugliese.

Oggi per lei si realizza un desiderio a lungo atteso: giocare nella sua città.

“Giocare nella mia città ha per me un valore inestimabile. Ho trovato una squadra ambiziosa e sono pronta a dare il massimo.” sono le parole della nuova atleta biancazzura.

“Siamo soddisfatti di aver aggiunto al roster un’atleta di esperienza e di qualità. Cristina potrà finalmente coronare il sogno di giocare con la maglia della propria città.” dichiara il Presidente Ercole Saponaro.