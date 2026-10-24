October 24, 2026
Ott 24, 2026    Posted by    Volley

La Green Data Aurora Brindisi annuncia l’ingaggio di Cristina De Paola, centrale brindisina classe 2001 di 183 cm, che si aggiunge al roster della stagione 2026/27.
Cresciuta nel settore giovanile del Mesagne Volley, dove ha collezionato anche alcune presenze in Serie B2, Cristina ha proseguito il suo percorso con Monteroni Volley e Pallavolo Salento in Serie C. Nelle ultime due stagioni è tornata a Mesagne in Serie D, contribuendo alla promozione in Serie C. Un bagaglio di esperienza solido, costruito in anni di pallavolo pugliese.
Oggi per lei si realizza un desiderio a lungo atteso: giocare nella sua città.
“Giocare nella mia città ha per me un valore inestimabile. Ho trovato una squadra ambiziosa e sono pronta a dare il massimo.” sono le parole della nuova atleta biancazzura.
“Siamo soddisfatti di aver aggiunto al roster un’atleta di esperienza e di qualità. Cristina potrà finalmente coronare il sogno di giocare con la maglia della propria città.” dichiara il Presidente Ercole Saponaro.

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