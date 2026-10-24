Questo weekend l’Italia cambia orario. Nella notte tra oggi, sabato 24, e domani, domenica 25 ottobre 2026, si consumerà il consueto passaggio stagionale: le lancette dovranno essere spostate un’ora indietro, dalle 3:00 alle 2:00, segnando il ritorno ufficiale dell’ora solare. Sebbene questo switch ci regali un’ora in più di sonno per una notte e segni la fine dell’ora legale (che tornerà puntuale l’ultima domenica di marzo 2027), la transizione riaccende come ogni anno un acceso dibattito tra benefici economici e costi biologici.

Se da un lato lo spostamento in avanti nei mesi caldi fa bene alle tasche e all’ambiente riducendo i consumi elettrici, dall’altro la comunità medica internazionale lancia allarmi sempre più severi. Secondo gli esperti della medicina del sonno, il doppio cambio orario genera un vero e proprio “jet-lag sociale” che altera il nostro delicato equilibrio biologico, con costi occulti per il sistema sanitario e produttivo.Il corpo umano non si adatta a un comando digitale: i nostri organi sono regolati dai ritmi circadiani, orologi cellulari interni sincronizzati principalmente sulla luce solare del mattino. Quando questa luce viene artificialmente alterata all’inizio della giornata, l’organismo va in sofferenza. E’ vero, anche, che l’ora legale riduce i consumi elettrici complessivi, consentendo di sfruttare meglio la luce naturale serale nei mesi caldi. Secondo i dati storici di Terna (la società che gestisce la rete elettrica nazionale), il risparmio nei 7 mesi di attivazione si aggira mediamente intorno ai 300 milioni di kWh, pari al fabbisogno annuo di oltre 110.000 famiglie, per un valore economico di circa 80 milioni di euro e un taglio di 140mila tonnellate di CO2.Tuttavia, gli analisti evidenziano che questo beneficio si è ridotto di circa il 50% negli ultimi vent’anni a causa della massiccia diffusione delle lampadine a LED (altamente efficienti) e dei nuovi stili di vita condizionati dall’uso intensivo dei condizionatori nei mesi estivi, che spostano il carico energetico. A fronte di questo parziale beneficio economico, la scienza documenta invece una serie di pesanti svantaggi per l’organismo.

Il passaggio orario ci priva bruscamente di riposo o ne altera i ritmi. Questo stress iniziale destabilizza la produzione di melatonina (l’ormone del sonno) e aumenta i livelli di cortisolo (l’ormone dello stress). Nei mesi di ora legale, in particolare, la luce serale prolungata ritarda la naturale sensazione di sonnolenza, specialmente nei bambini e negli anziani. Il risultato è un debito di sonno cronico che si traduce in stanchezza, irritabilità e sbalzi d’umore per settimane.Il contraccolpo più pericoloso riguarda il cuore. Diversi studi pubblicati sul Journal of the American College of Cardiology hanno dimostrato che nei giorni immediatamente successivi al cambio dell’ora si registra un picco di anomalie cardiache e un aumento fino al 3-4% degli infarti miocardici acuti.Al mattino il corpo si prepara al risveglio alzando gradualmente la pressione arteriosa. Lo shock della sveglia modificata crea un picco pressorio brusco e anomalo. Nelle persone predisposte o over 65, questa variazione improvvisa può causare la rottura di placche coronariche o innescare ictus ischemici e fibrillazioni atriali.Un cervello privato della sua quota biologica di sonno fatica a rimanere vigile. Nei primi giorni successivi al cambio d’orario, le statistiche dei trasporti e della sicurezza sul lavoro evidenziano:

· Un incremento del 5-6% degli infortuni sul lavoro, con una tendenza a dinamiche più gravi a causa della ridotta prontezza di riflessi.

· Un picco di incidenti stradali nelle ore mattutine, legati ai colpi di sonno e alla nebbia cognitiva da risveglio forzato.

Spostare le lancette altera anche gli orologi periferici che regolano l’appetito e la digestione. Il disallineamento circadiano cronico ostacola il corretto metabolismo dei grassi e degli zuccheri. Studi scientifici recenti (come quelli pubblicati sulla rivista PNAS) evidenziano come la privazione cronica di luce mattutina si associ a un rischio maggiore di sviluppare obesità e insulino-resistenza.Mentre la politica ed i settori economici spingono spesso per l’ora legale permanente per massimizzare il risparmio energetico, le più importanti società scientifiche, tra cui l’American Academy of Sleep Medicine, raccomandano l’esatto contrario: adottare l’ora solare permanente per tutto l’anno. Solo l’ora solare garantisce la corretta quantità di luce al mattino, l’unica in grado di mantenere il nostro orologio biologico in perfetta salute ed evitare i contraccolpi del doppio cambio annuale.Per evitare di soffrire di insonnia, stanchezza e cali di concentrazione nei giorni successivi al passaggio orario, i neurologi consigliano di adottare tre semplici strategie preventive:

Anticipa il ritmo in modo graduale: Nei giorni a ridosso del cambio, prova ad adattare gli orari di sonno e sveglia 15 minuti alla volta. Questo permette all’orologio biologico di assorbire il colpo progressivamente senza subire lo shock dell’ora intera spostata all’improvviso.

Cerca la luce del mattino (ed evita quella serale): Appena ti svegli nei primi giorni della nuova ora, esponiti immediatamente alla luce solare naturale (ad esempio facendo colazione vicino alla finestra). La luce del mattino blocca la melatonina e resetta il ritmo circadiano. Al contrario, la sera evita la luce blu di smartphone e tablet nelle due ore precedenti il sonno.

Cura l’alimentazione e lo sport: Nei giorni di transizione, evita i pasti pesanti, l’alcol e i caffè nel tardo pomeriggio. Se fai sport, prediligi l’attività fisica al mattino o nel primo pomeriggio: allenarsi la sera tardi aumenta l’adrenalina e la temperatura corporea, rendendo ancora più difficile addormentarsi.

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