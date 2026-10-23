Il Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Toni Matarrelli, ha visitato oggi a Brindisi il Salone Nautico di Puglia, SNIM, giunto alla sua 22esima edizione. Un’occasione per incontrare direttamente gli operatori e le tantissime realtà produttive del settore. Nel pomeriggio, il Presidente del Consiglio regionale è intervenuto ai lavori del “1° Forum Imprese Nautiche del Mezzogiorno” intitolato “La nautica per lo sviluppo del Mezzogiorno: imprese, territori e nuove opportunità”, uno dei momenti di confronto più rilevanti dell’intera manifestazione.

“È davvero un orgoglio – dichiara il presidente Matarrelli – vedere come questa manifestazione sia cresciuta anno dopo anno, fino a diventare una delle fiere nautiche più prestigiose d’Italia e un punto di riferimento fondamentale per il Mezzogiorno. Questo Salone non è solo una straordinaria vetrina con centinaia di imbarcazioni ed espositori, ma è soprattutto un luogo dove si costruisce il futuro dell’economia del mare, della formazione per i nostri giovani e dell’innovazione sostenibile. Come Consiglio regionale continueremo a sostenere con forza lo SNIM e tutta la filiera della nautica, perché investire sul nostro mare significa far crescere Brindisi e tutta la Puglia”.