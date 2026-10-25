La Dinamo Basket Brindisi ritrova la vittoria e lo fa davanti al proprio pubblico, tornato a gremire i gradoni del PalaZumbo per una serata di grande partecipazione. I biancazzurri superano la Dai Optical Virtus Molfetta per 75-64 al termine di una gara intensa e combattuta, condotta con autorità e indirizzata nel finale del secondo quarto. Chukwuma guida la Dinamo con 21 punti, seguito dai 18 di Beyrne, in una vittoria costruita grazie al contributo di tutto il gruppo e alla capacità di gestire i momenti decisivi.

Sanchez si affida al consueto quintetto iniziale composto da Beyrne, Mizerniuk, Chukwuma, Di Ianni e Pulli. L’avvio è equilibrato, con entrambe le formazioni alla ricerca del ritmo e nessuna in grado di prendere subito il controllo della partita. Sul punteggio di 11-8 in favore degli ospiti, il timeout chiamato dalla panchina biancazzurra dà la scossa alla Dinamo, che cambia marcia e piazza un parziale di 11-1, trascinata dalle triple di Chukwuma e Beyrne. Il primo quarto si chiude così sul 19-12 per i padroni di casa. Nel secondo periodo la Dinamo aumenta ulteriormente l’intensità e trova risposte importanti anche dalla panchina. Rosso e Thioye danno solidità sotto canestro e si fanno valere a rimbalzo, offrendo alla squadra nuove soluzioni offensive. Beyrne allunga dalla lunetta sul 28-15, prima che Galic interrompa il parziale biancazzurro con una conclusione dall’arco. La Dinamo continua a macinare gioco e trova anche la tripla di Mizerniuk che contribuisce a fissare il massimo vantaggio sul 43-26. Molfetta resta in partita grazie alla precisione ai liberi, mentre i padroni di casa mantengono il controllo e vanno all’intervallo lungo sul 44-34.

Al rientro dagli spogliatoi, i biancazzurri ripartono con decisione e ritrovano un margine rassicurante grazie ai canestri di Di Ianni e Chukwuma, che riportano il vantaggio a quindici lunghezze. La Virtus prova a reagire e riesce a ridurre lo scarto fino al -8, approfittando di alcune palle perse della Dinamo in fase offensiva. Errico trova un canestro importante nel finale di quarto, contribuendo a respingere il tentativo di rimonta della Virtus e a fissare il punteggio sul 61-50. Nell’ultimo quarto la Dinamo si affida ancora al talento e alla concretezza di Chukwuma per consolidare il vantaggio. La gara resta intensa, con Molfetta che cerca di rientrare e i biancazzurri pronti a rispondere a ogni tentativo avversario. La Dinamo gestisce il finale con maturità, senza concedere agli ospiti l’opportunità di riaprire davvero la contesa. Alla sirena è 75-64.

Il calendario propone subito un’altra sfida casalinga: sabato 31 ottobre alle ore 18:00, al PalaZumbo, i biancazzurri affronteranno l’Adria Bari.

TABELLINO

Dinamo Basket Brindisi – Dai Optica Virtus Molfetta 75-64 Parziali: 19-12, 44-34, 61-50, 75-64

Dinamo Brindisi: Greco 2, Landra, Thioye 4, Beyrne 18, Chukwuma 21, Pulli 4, De Fazio, Di Ianni 12, Rosso 6, Mazzeo, Mizerniuk 5, Errico 3. All. Sanchez.

Virtus Molfetta: Di Marzio 2, Galic 3, Spernanzoni 9, Cambria 14, Incremona n.e., Ogiemwonyi, Postigo 18, Tchoubou 5, Natalini 2, Sasso 3, Mezzina 8. All. Luisi.

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi