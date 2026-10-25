Roberto Daprà, che domenica scorsa al Rally di Sanremo si è aggiudicato il titolo di Campione Italiano, Giovanni Trentin, Matteo Bernini e Tamara Molinaro sono pronti a respingere la sfida del Team Europa composto da Henning Solberg, Pontus Tidemand, Eliott Delecour e Hedda Hosas: in palio la Fiorio Cup, giunta alla sesta edizione, che quest’anno, con un trofeo, è intitolata ad Alex Fiorio ed è in programma nel week end del 31 ottobre – 1. novembre.

La Fiorio Cup – Trofeo Alex Fiorio, che quest’anno si avvale di Fastweb + Vodafone official partner e Radio Monte Carlo come official media partner ed ha il patrocinio della Regione Puglia e della Provincia di Brindisi, è la moderna proposta di una nuova formula di competizione rallistica ideata dalla Rally University, la scuola di pilotaggio creata da Alex Fiorio e che ora ha come riferimento Alex Bruschetta, suo amico da sempre anche come istruttore degli allievi della scuola.

Le cinque edizioni sino ad ora disputate, sempre sotto l’egida dell’Automobile Club di Lecce, hanno riscosso, di anno in anno, un sempre maggiore apprezzamento da parte dei piloti invitati. Anche quest’anno migliaia di spettatori entusiasti e appassionati, assiepati sui muretti a secco che delimitano il comprensorio della Masseria Camarda, il resort internazionale che da anni è lanche la residenza di Cesare Fiorio, potranno assistere a una grande sfida: il confronto tra la scuola italiana di rally, in campo con giovani piloti che si stanno affermando sulla scena mondiale, e piloti di oltre Alpi, in rappresentanza della scuola rallistica francese e del Nord Europa.

Teatro della sfida è l’ormai tradizionale tracciato di 4,5 chilometri su terra, che è già stato preparato per permettere ai piloti di esprimersi al meglio, e per tutti lo stesso modello di auto: le Skoda Fabia Rally 2, gommate Pirelli, della PA Racing di Alessandro Perico.